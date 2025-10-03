Encabeza Secretario de Recursos Hidráulicos Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Comapa Sur

Tampico, Tamaulipas.- Octubre 03 de 2025.- El Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, encabezó la reunión ordinaria del Consejo de Administración de la Comapa Sur, en la cual se presentaron los informes de las distintas áreas del organismo, permitiendo un análisis integral de las actividades y avances alcanzados.

Asimismo, durante el encuentro se revisaron las estrategias para atender la problemática de los socavones en la región, reafirmando el compromiso de fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar un servicio eficiente y de calidad para la población del sur de Tamaulipas.

Se presentaron los informes de actividades correspondientes al segundo trimestre de 2025 de la Comisaría, así como de la Gerencia Técnica, la Gerencia Comercial y la Gerencia de Planeación Estratégica, espacio donde se permitió exponer los avances en la operación del organismo y definir acciones de mejora.

También se presentó la propuesta para extender la duración del Programa de “Pago Anual Anticipado 2026” hasta el 15 de enero de 2026, un esquema que beneficia directamente a la ciudadanía al ofrecer mayor flexibilidad para realizar sus pagos hasta el 15 de enero de 2026.

En el marco de la reunión, en la que participaron el alcalde de Madero, Erasmo González Robledo; el representante del Gobierno de Tampico, Guillermo Cuadra Parga; y el gerente general del organismo, Francisco González Casanova, se tomó protesta a los representantes de la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas y de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas como nuevos integrantes del consejo.

La Secretaría de Administración designó a Mara Elizabeth Muñiz Lerma, subsecretaria de Administración, mientras que la Secretaría de Finanzas nombró a Jonatan Romero Vázquez, director de la Dirección de Seguimiento a Entidades y Fideicomisos de la Subsecretaría de Inversión, Entidades y Fideicomisos, como sus representantes dentro del grupo colegiado.