Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Las y los alcaldes del altiplano respaldan y reconocen la labor del gobernador

Las y los alcaldes del altiplano tamaulipeco, es decir, Rene Lara Cisneros, Maricela Rodríguez González, Gladys Magalis Vargas Rangel, Sindy Monita Ramírez y Manuel Báez Martínez, de Tula, Bustamante, Miquihuana, Palmillas y Jaumave, respectivamente, llegaron puntuales a la cita este miércoles 1 de octubre al Teatro “Amalia González Caballero de Castillo Ledón” de Ciudad Victoria, y donde el gobernador Américo Villarreal Anaya, dio una reseña de lo que han sido sus primeros tres años al frente del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Ahí manifestaron su respaldo y reconocieron su labor al mandatario estatal en su mensaje a las y los tamaulipecos; haciendo notar que esta región semiárida se ha visto muy beneficiada con obras del gobierno estatal y sobre todo los proyectos estratégicos establecidos por el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que son promovidos directamente por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Son “Tres Años de Memorias de una Transformación”, encabezado por el Jefe del Ejecutivo Estatal, donde se destacó los avances logrados durante la actual administración, lo que se constató que Tamaulipas no tiene límites para seguir construyendo, con visión humanista, una mejor sociedad que viva en paz y con mejores oportunidades de desarrollo y bienestar social.

Las y los alcaldes se hicieron acompañar de sus esposos y esposas, así como el gobernador lo hizo con la presidenta del DIF estatal, doctora María de Villarreal, donde se hizo un recuento de los compromisos cumplidos, a tres años del inicio de su mandato; reconociendo que, a la mitad del camino, todo lo alcanzado ha sido posible con el apoyo y la participación mayoritaria y solidaria del pueblo, por lo que convocó Villarreal Anaya a persistir en el esfuerzo para consolidar los grandes logros obtenidos y seguir avanzando.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este pasado 1 de octubre concluyó su primer año en la presidencia de la Republica con una imagen favorable entre los mexicanos. Según la encuesta más reciente del periódico El Financiero, registra un 73 % de aprobación ciudadana, por lo que, precisamente también coincide con el gobierno de Américo Villarreal Anaya en su primer aniversario del inicio de una nueva etapa de la transformación nacional y lo ha convertido en el mejor gobernador que ha tenido Tamaulipas, según la propia mandataria nacional.

2.- Me informan que fue muy fructífera la reunión que sostuvo la alcaldesa de Bustamante Maricela Rodríguez González, con el Secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García y fue con el objetivo de dialogar y buscar soluciones conjuntas que fortalezcan el sistema educativo local. Qué bueno.

2.- Una adivinanza:

A ver, a ver, ¿Quién es el ex alcalde de Tula que lo acaban de nombrar asesor? Así que ya no inviertan en campañas, ni en tinacos porque al parecer ya está definido y clarificado quien va en la próxima.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.