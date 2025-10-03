Capacita SEBIEN a servidores públicos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 03 de 2025.- Con el propósito de aumentar la calidad de la atención que se brinda a los usuarios de servicios gubernamentales, el personal de la Secretaría de Bienestar Social asistió a la conferencia “El Amor en la Vida de las y los Servidores Públicos”, informó la titular de SEBIEN, Silvia Casas González.

La conferencia fue dictada por el director de Formación y Capacitación, Víctor Manuel Martínez Torres, como parte de la promoción del conjunto de principios, valores y reglas de integridad que se realiza entre el personal para un mejor ambiente laboral y la optimización de la atención a usuarios.

Casas González expresó que, a la par de la formación y actualización de las habilidades y conocimientos, es importante la promoción de la ética en los servidores públicos a fin de cumplir las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, de otorgar a la población servicios gubernamentales de calidad.

La charla fue marco para la reflexión de la importancia del amor y sus maneras de manifestarse en cada entorno de la vida, como el familiar, en la pareja, en el trabajo, las amistades y la naturaleza, y de manera especial el amor ágape, ese que se expresa a través de la comprensión, el perdón y la tolerancia, y que se convierte en una puerta hacia la paz interior.

Puntualizó que el desempeño de quienes laboran en la administración pública debe asumir diversas responsabilidades con un enfoque de servicio de excelencia, a fin de atender las necesidades de la comunidad y, sobre todo, para impulsar la transformación que se vive en el estado.