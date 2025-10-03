Asamblea de Mujeres “Voces por la Igualdad y contra las Violencias” llega a Tula, Tamaulipas

Tula, Tamaulipas.- Octubre 03 de 2025.- Con gran participación y un ambiente de fuerza, unidad y reflexión, se llevó a cabo en el municipio de Tula, la Asamblea de Mujeres “Voces por la Igualdad y contra las Violencias”, un espacio de diálogo que continúa recorriendo el estado para escuchar, visibilizar y fortalecer las voces de las mujeres en Tamaulipas, como parte de la encomienda de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Marcia Benavides Villafranca, Directora General del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas (IMT), destacó el interés y la participación activa de las asistentes, quienes compartieron experiencias, propuestas y demandas en torno a la igualdad sustantiva y la erradicación de las violencias.

Con el respaldo y la voluntad del gobernador Américo Villarreal Anaya, estas asambleas continúan consolidándose como un espacio de encuentro y construcción colectiva, donde las voces de las mujeres se escuchan y se convierten en motor de transformación social. comentó Marcia Benavides.

“Valoramos profundamente el tiempo de las mujeres, mamás, profesionistas, estudiantes y compañeras políticas que hoy se dieron cita. Este es un espacio para escucharlas, acompañarlas y reafirmar que, de parte del gobernador, existe un compromiso firme con las mujeres de Tamaulipas”, expresó.

“Me pongo a sus órdenes para seguir trabajando juntas, alineadas a las políticas públicas de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, para la construcción de un estado más justo e incluyente”, añadió.

Asimismo, agradeció el apoyo del Presidente Municipal de Tula, René Lara Cisneros, y reconoció la presencia y respaldo de Olga Patricia Sosa Ruiz, Senadora de la República, así como de Macarena Inurrigarro de Lara, Yenia Samia Ruiz Balboa, Yuriria Iturbe Vázquez y Montserrat Arcos Velázquez, quienes, junto con el funcionariado municipal, integrantes del cabildo y del DIF Municipal, refrendaron su compromiso para fortalecer las acciones en favor de la igualdad y el bienestar de las mujeres de Tula.