Arranca “La Ruta Tamaulipas 2025” para descubrir las bellezas de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 03 de 2025.- Racers arrancaron un épico recorrido, conquistando las carreteras y descubriendo las bellezas naturales de nueve municipios de Tamaulipas dentro de “La Ruta Tamaulipas 2025”.

“Una experiencia llena de adrenalina, paisajes de ensueño y la pasión sobre ruedas”, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

“Estamos creando paquetes turísticos irresistibles, enriqueciendo la oferta con experiencias recreativas, culturales y gastronómicas, entre otras más, diseñadas para cautivar a todo tipo de viajeros”, explicó el funcionario estatal.

Refirió que el grupo partió de la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, rumbo a las bellezas naturales de Jaumave, santuario de la guacamaya verde; el vergel tamaulipeco de Ocampo; y la ciudad más dulce del planeta, El Mante.

Posteriormente, continuaron con González y sus campos de girasoles; Aldama y el cenote más profundo del mundo; Madero, con su hermosa playa Miramar; y Altamira, con sus dunas, ecoturismo y mucho más.

El Gobierno de Tamaulipas está impulsando y fortaleciendo la industria turística mediante inversiones en infraestructura, la mejora de la conectividad y servicios, la promoción estratégica de destinos y la creación de productos turísticos atractivos y sostenibles, entre otras estrategias, concluyó el titular de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez.

