Suma de esfuerzos y acciones mantiene bajo control al dengue

Ciudad Victoria,  Tamaulipas.- Octubre 02 de 2025.- En coordinación con los municipios se aplican medidas exitosas que han permitido una disminución en los casos de dengue, principalmente en la zona sur del estado en donde el ayuntamiento de Tampico adquirió una trituradora de llantas, ya que estos objetos generan gran cantidad de mosquitos.

En entrevista, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, mencionó que a la fecha suman un total de 469 casos confirmados de la enfermedad y un lamentable fallecimiento.

Dijo que en este año no se han destinado recursos extras, pero cada año se destinan de 70 a 80 millones de pesos para el combate y lucha del dengue en la entidad, para ello se cuenta con alrededor de 40 máquinas fumigadoras que están funcionando para esta situación, se cuenta con los insumos necesarios y con el recurso humano para atender cualquier circunstancia que se presente.

“Para esta lucha, también se desarrolló una aplicación que consiste en detectar de manera oportuna los signos y síntomas de la enfermedad desde su primera etapa y desde el primer nivel de atención (centros de salud) para dar seguimiento a los casos, para que al momento de recibir la primera alerta, se trabaje de manera coordinada en la atención, en la detección de nuevos pacientes y se fumigue en las primeras 24 horas en las áreas en donde se presentó el caso”, detalló Hernández Navarro.

