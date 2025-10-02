Proporcionan asesoría legal y gratuita para PPLs en CEDES Altamira

Altamira, Tamaulipas.- Octubre 02 de 2025.- El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas continúa con jornadas de visitas carcelarias, cuyo objetivo es brinda asesoría jurídica gratuita, oportuna y de calidad a las personas privadas de la liberta (PPLs). En esta ocasión, la jornada tuvo lugar en el Centro de Ejecución de Sancione (CEDES) de Altamira, donde se atendió a un total de 61 personas, entre ellas 9 mujeres 52 hombres.

Durante la jornada, se ofreció asesoría jurídica por primera vez a 2 mujeres y 16 hombres, reafirmando el compromiso institucional de acercar los servicios de defensa pública a todos los rincones del estado, y de atender a quienes más lo necesitan desde una perspectiva de derechos humanos, dignidad y justicia social.

La jornada fue encabezada por la directora general, Roxana Guerrero Galván, quien reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral alineada con la visión humanista del Gobierno del Estado:

“Esta labor responde al compromiso firme de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, de construir una justicia más humana, cercana y sensible. Desde la Defensoría Pública trabajamos todos los días para que ninguna persona quede sin representación legal, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Nuestro deber es estar presentes, escuchar y actuar”, expresó Guerrero Galván

Estas visitas forman parte de una política pública orientada a garantizar que el acceso a la justicia sea un derecho real, efectivo y sin distinción alguna. Asimismo, se busca consolidar un modelo de defensa pública profesional, empática y comprometida con los principios del debido proceso.