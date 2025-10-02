Participan jóvenes emprendedores de Ciudad Madero en la iniciativa “Mercado Tamaulipas” del INJUVE

-80 negocios locales participaron en esta jornada de emprendimiento

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Octubre 2 de 2025.- Con la finalidad de seguir apoyando e impulsando a las y los jóvenes emprendedores en la entidad, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), llevó a cabo una jornada de “Mercado Tamaulipas” en la plaza principal de Ciudad Madero, con la participación de 80 negocios locales.

Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del INJUVE, señaló que esta estrategia de emprendimiento ofrece un espacio inclusivo con la infraestructura necesaria para la instalación totalmente libre.

La dinámica es mediante la colocación de stands con la intensión de que puedan vender su mercancía, ofreciendo una gran variedad de productos, desde salud y belleza, ropa y calzado, joyería, artesanías, souvenirs, alimentos y bebidas, entretenimiento, servicios, entre otros má

“Esta iniciativa ha permitido construir una red de jóvenes emprendedores que a su vez se han relacionado y fortalecido entre sí, inspirando a otros a vivir esta experiencia”.

“Se ha mostrado un importante interés al encontrar una plataforma práctica y eficiente para iniciar o hacer crecer sus negocios”.

“Mercado Tamaulipas se implementa mediante una gira de eventos que se llevan a cabo en diferentes municipios de la entidad, con el objetivo de abrir oportunidades a los jóvenes y promover el emprendimiento a una edad temprana”, compartió el funcionario estatal.

Indicó que esta iniciativa con visión emprendedora, se alinea a los objetivos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que encabeza su titular, Luis Gerardo Illoldi Reyes, en fomentar el autoempleo en las y los jóvenes tamaulipecos.

Señaló que con estas acciones el Gobierno del Estado de Tamaulipas, que lidera el doctor Américo Villarreal Anaya, promueve mecanismos de inclusión que permiten incrementar la inserción laboral de las personas jóvenes.

El evento contó con la presencia de Jesús Martínez Reding, director de Capacitación de la Secretaría del Trabajo; Valeria Tamez, subdirectora de Atención a la Juventud de Ciudad Madero; María de los Ángeles Rojas Torres, directora del Instituto de la Juventud de Altamira; Verónica Vargas Avalos, coordinadora regional de Fondo Tamaulipas Oficina Sur de Tampico; Erick Eduardo Loredo, coordinador regional del INJUVE en Madero, y, Micaela Muñiz, diputada suplente en representación del diputado Marcelo Abundiz Ramírez.