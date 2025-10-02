Impulsa Américo transformación del sur de Tamaulipas con promoción turística y obras estratégicas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 02 de 2025.- La zona sur del estado se ha consolidado como centro de encuentro, con importantes eventos turísticos, académicos, deportivos y sociales; además, en esta región se han concretado obras como el puente de La Esperanza y avanzan proyectos como la carretera Mante-Ocampo-Tula y el Corredor Vertical del Golfo de México, que recientemente anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su mensaje, Tres Años de Memorias de una Transformación, el gobernador Américo Villarreal Anaya, señaló que esta obra anunciada por la presidenta Sheinbaum, comprende la modernización completa del citado Corredor Vertical, una conexión desde Tampico hasta la frontera, en Reynosa, a través de una supercarretera.

Destacó que la gran diversidad cultural, productiva y natural de las regiones del estado está indiscutiblemente asociada a la grandeza de Tamaulipas y ha sido fuente para impulsar la nueva etapa de desarrollo.

En la zona sur, dijo, el sector turismo avanza y, gracias al cuidado de la Playa Miramar, se mantiene como la única en el Golfo de México con la certificación internacional de Blue Flag.

Agregó que en Tampico se han llevado a cabo eventos de gran trascendencia como el 18 Congreso Mexicano del Petróleo y la Quinta Edición del México Carbon Forum y, en unas cuantas semanas más, también será sede del Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025.

Durante evento realizado en el Centro Cultural Tamaulipas, el gobernador destacó que la Biósfera de El Cielo se promueve como el mejor destino de México para sentir la energía de la naturaleza.

Respecto a las obras en la zona conurbada del sur estatal, mencionó el proyecto para elevar la capacidad de almacenamiento con el Dique El Moralillo, que se encuentra en su etapa de diseño y desarrollo, mientras que en Altamira está por iniciar la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales, en La Pedrera.

También se refirió al puente de La Esperanza que se entregó el pasado mes de abril y hoy es el acceso al puerto de Altamira y a la Zona Conurbada, en tanto que la carretera Mante-Ocampo-Tula, explicó, registra un avance del 87 por ciento con un nuevo trazo hacia el bajío y el centro del país que brindará seguridad y facilitará la movilidad al sur del estado.

Añadió que también se encuentran en proceso dos grandes obras más: el Viaducto elevado en Tampico y el Libramiento Poniente en El Mante.