Por: Raúl Terrazas Barraza

Barrios Mojica prepara salida

Otra vez se cumple la máxima de que, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, llegó el momento para que, el titular de la Fiscalía General del Estado, licenciado Irving Barrios Mojica, comience a hacer sus maletas, en el entendido de que no le pasa por la mente presentar a los integrantes de la Legislatura 66 su propuesta para repetir en el cargo.

Puede hacerlo, ni duda cabe, pero, la cantidad de panistas que hay en el Congreso del Estado es muy limitada como para hacerlo fuerte, es más ni siquiera podrán defenderlo en caso de que, quien quede en su lugar presente una demanda por manejos inadecuados de los recursos presupuestales que ha tenido a su disposición durante los casi siete años que tiene al frente de la Fiscalía.

Por cierto, hay quienes creen que durante su tiempo de Fiscal ha llevado a cabo tareas interesantes al interior de la Fiscalía y que, los procesos mejoraron, sin embargo, en un mundo de dudas en cuanto a su proceder para cuidar los intereses de los panistas y en especial del grupo que hizo y deshizo en el la administración estatal durante el sexenio pasado, impiden que se vean los progresos que tuvo la Fiscalía al dejar atrás el modelo de procuraduría.

Incluso, durante los ocho años que tiene en la oficina en la que se procura justicia, los reportes que pudieran existir no fueron comunicados en su oportunidad, así que, cuando llegue el relevo, tendrá que evaluar a fondo y con expertos, para saber la diferencia entre Procuraduría y Fiscalía.

Algo real es que, dicho por el mismo Fiscal General, a parir de este mes trabajará en atender los puntos previsto en la Legislación estatal sobre la entrega-recepción de las oficinas públicas, mientras, de forma paralela, el Congreso del Estado podría emitir dentro de unos días la convocatoria para el registro de prospectos al cargo de Fiscal General del Estado de Tamaulipas, revisar los perfiles y llegado el momento determina quien cumple con el perfil necesario para quedarse en lugar de Barrios Mojica.

El que llegue debe de pensar muy en serio que, comenzará de menos de cero, en virtud de que, el actual Fiscal no se irá solo, en automático desaparecerán del escenario de la Fiscalía un centenar de funcionarios de todos los niveles, a los cuales, por nada del mundo les conviene quedarse, es más, es casi seguro que, infinidad de ellos ya se fueron y solo estarán de nuevo en las que fueron sus oficinas si los llaman.

Es el tiempo adecuado todavía para que, colaboradoras y colaboradores cercanos del Fiscal definan alguna estrategia para irse de sus chambas, por ejemplo, pedir que los corran y ellos demandar para que los liquiden bien o de plano los despidieron y los liquidaron conforme a sus derechos laborales.

Por lo pronto, todo mundo cree que la Fiscalía General, está en la mira de las y los Diputados regeneracionistas del Congreso del Estado, aunque debería también de estarlo en la de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, habida cuenta, que se trata de un órgano autónomo que requiere minucioso arqueo sobre los recursos ejercidos en los últimos años, esto por la queja de los proveedores de que les deben mucho y muy atrasado.

Los otros

En su periplo por las Unidades Académicas Multidisciplinarias de la UAT, el Rector, Dámaso Anaya Alvarado, estuvo con la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Victoria que dirige el Doctor Edy Izaguirre Treviño, como parte de la estrategia, Un Día con tu Rector, que tiene por objeto establecer comunicación directa entre ambas partes, para generar ideas y propuestas que permitan fortalecer el desarrollo de la institución como comunidad en pro de entregar profesionistas competitivos a la sociedad.

El titular de la Rectoría habló de los grandes logros alcanzados, entre los que destacan la certificación de más del 98 por ciento de los programas educativos, la apertura de oportunidades para que las y los estudiantes puedan participar en proyectos con el Gobierno del Estado a través de sus dependencias, por ejemplo los estudiantes derecho incursionar en las áreas jurídicas, en las de procuración e impartición de justicia, los de turismo en las actividades que despliega en la entidad la dependencia del ramo y de igual manera quienes cursan las carreras de negocios internacionales y comunicación, con las áreas afines de la administración estatal del Gobernador doctor Américo Villarreal Anaya.

De la Facultad de Derecho al rector, fue propuesta la celebración de un convenio con la UNAM en materia académica, científica y de investigación, la posibilidad de conectarse con los mismos fines con Universidades de España y Colombia y la realización del Congreso Internacional de Turismo y Gastronomía Rural que se realizara en Ciudad victoria en la segunda semana del mes de mayo del 2026.

Anaya Alvarado dialogó con alumnos de nuevo ingreso y dijo estar contento porque decidieron confiar en la UAT para convertirse en profesionistas y porque llegaron a una institución de educación superior competente a nivel nacional y que, los guiará por la senda del aprendizaje, a fin de que aprovechen todas las herramientas y que, tras dedicar más de cuatro años y medio a su preparación profesional, se conviertan en las personas exitosas que sus familias quieren.

De la Facultad de Derecho y Ciencia sociales, también hay muchos alumnos que cumplen estancias en Universidades de otras entidades del país o de otras partes del mundo, es decir, cumplieron con los criterios previstos para ser parte de la movilidad académica que, dicho sea de paso, ha cambiado la vida de los estudiantes, porque durante ese tiempo experimentan cambios que serán de trascendencia para su vida y su profesión.

En la actualidad, cerca de una decena de alumnos están en Colombia, varios de ellos pertenecen a la carrea de Negocios Internacionales y han comunicado a sus padres estar muy agradecidos con a gran oportunidad que les otorgó la UAT para la movilidad con el respaldo de becas, producto de la estrategia del Rector Anaya Alvarado a favor de las y los jóvenes estudiantes.