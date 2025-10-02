Por: Raúl Terrazas Barraza

Gobierno legitimado por votos

Tamaulipas tiene alineados los tres poderes del Gobierno al voto ciudadano que se emite de manera libre y secreta, por ello, al asistir a la toma de protesta de Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces del Poder Judicial de la entidad, el Doctor Américo Villarreal Anaya, dijo que, la sesión Pública Extraordinaria y Solemne de la Legislatura 66 queda para la posteridad de forma inédita porque concurrieron los tres poderes.

Pero, esta vez, todos con la legitimidad democrática y la autoridad moral que otorga el respaldo del pueblo, ya que, con su voto eligió a su Gobernador, Diputados y ahora a quienes integran el Poder Judicial.

Y es que solo faltaba que el Poder Judicial tuviera el mismo origen que el Ejecutivo y el Legislativo, el voto de las y los ciudadanos, punto que se alcanzó tras la reforma Judicial en la cual se inscribió que las y los juzgadores también deberían ser votados en las urnas, de ahí que, a nivel federal ya haya Ministras y Ministros y juzgadores que resultaron electos en las votaciones que también fueron el primero de junio pasado.

Por cierto, al final de cuentas, el proceso organizado por el Instituto Nacional Electoral y por los Institutos Electorales de las entidad, dio el fruto esperado que, a pesar de las críticas de la oposición nacional, en el caso de Tamaulipas fortaleció al estado, sus instituciones y marcó el inicio una nueva legalidad y justicia.

Tuvo su efecto positivo para la vida democrática de la entidad que el Doctor Villarreal Anaya se echara el compromiso de ir en una elección concurrente para que los más de dos millones 848 mil 971 inscritos en el listado nominal, además de votar por los miembros del Poder Judicial de la Federación, eligiera a quienes integran el Supremo Tribunal de Justicia de la entidad.

Los 147 que ganaron la elección del primero de junio pasado, estarán este miércoles en espera de que, con todo el procedimientos establecido para la entrega-recepción de oficinas y documentos, puedan sentarse pronto a cumplir con su trabajo, en el entendido de que, el rezago en Salas del Tribunal y Juzgados, se supone que logró reducirse.

Villarreal Anaya, en su intervención en durante la sesión Pública, Extraordinaria y Solmene que registró lleno total con personas que llegaron de todas las regiones de Tamaulipas, dijo que fue correcto tomar la decisión para que los funcionarios del Poder Judicial fueran electos, de manera que, la refundación histórica, de fondo y trascendente del Poder Judicial, debe lograr que la Ley y la Justicia se encuentren.

Subrayó que al suceder eso, la Ley sea el instrumento que concreta en normas, aquello que la justicia dicta como ideal.

El Polyforum, Doctor Rodolfo Torre Cantú del Parque Bicentenario comenzó a llenarse desde las diez y media de la mañana y en las pantallas del escenario pudo verse el desarrollo de la sesión del Congreso del Estado que se realizaba en el Edificio Legislativo.

Una vez concluidos esos trabajos, las y los Diputados se trasladaron al inmueble que se declaró como recinto oficial para la sesión extraordinaria y solemne en la cual, los 147 juzgadores que ganaron la elección y cuyos nombres fueron leídos uno a uno por el secretario de la Mesa Directiva, rindieron la protesta de ley.

El presidente de la Mesa directiva Diputado Humberto Prieto Herrera, siguió punto por punto el orden del día aprobado para la sesión y, dio un discurso sobre la transformación que ha sufrido el Poder Judicial, al quedar integrado ahora por funcionarios que fueron electos mediante el voto ciudadano que les mandata a impartir justicia con independencia, imparcialidad y vocación de servicio.

Luego apuntó que la Legitimidad de sus cargos no es un privilegio, es una obligación multiplicada, porque no los eligieron para favorecer a nadie, sino para servir a todas y todos por igual.

En su oportunidad la Nueva Presidenta del Poder Judicial de la entidad que llegó por el voto universal, directo y secreto, aseveró que se combatirá la corrupción sin titubeos, que en el nuevo Tribunal de Disciplina no habrá impunidad ni tolerancia y enfatizó que, quien atente contra la justicia atenta contra el pueblo y no tendrá cabida en el Tribunal.

Hizo un llamado a los nuevos juzgadores para hacer de la justicia un instrumento de paz, que defienda, restaure, reconcilia, abra caminos a la prosperidad y esperanza, para que cada acto que les corresponde realizar sea piedra sólida que una a Tamaulipas con el futuro que merece.

Se veía lejos, pero, llegó, quizá por eso, varios Diputados de la oposición en la Legislatura 66 no perdían detalle de la evolución del evento de toma de protesta de los nuevos funcionarios judiciales, incluso, hubo quienes comentaron que había temor de que a uno que otro de ellos le entregaran su carpeta de investigación por adelantado, es decir, que supieran que una vez terminado su fuero, responderían por el desempeño que tuvieron en el pasado reciente que propició el estancamiento de las regiones de la entidad.