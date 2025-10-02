Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Las figuras del informe

Como nota de color le decimos que en el informe de Américo Villarreal Anaya, los funcionarios de su equipo de primer nivel llegaron puntuales a la cita, impecables, trajes finos y perfume caro, todos desfilaron por la alfombra roja, sonrientes, saludando al pueblo, a la gente de ejidos y colonias que fueron invitados al evento que marcó la mitad de este gobierno de la transformación y cercano a la gente.

Muchos acompañados por sus esposas, otras por sus esposos, también con sus ayudantes por un lado, ocuparon las primeras filas, muy cerca de los reflectores, sonrientes siempre para la foto del recuerdo, las miradas y los aplausos la acapararon la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, y la flamante Presidenta del Poder Judicial del Estado, Tania Gisela Contreras López.

Otros que no pasaron desapercibidos fueron el Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; el Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro; la de Bienestar Social, Silvia Casas González; el de Finanzas, Jesús Lavín Verástegui; el de Educación, Miguel Ángel Valdez García. Todos ellos mostrando gran amabilidad con quienes se les acercaban para saludarlos.

De igual manera vimos algunos Subsecretarios de Gobierno muy sonrientes, alabando y comentando los tres años al frente de esta administración humanista y social, como Hugo Fonseca Reyes, Samuel Badillo Amador, Tomas Gloria Requena y Jorge Luis Beas Gámez, de Educación, Bienestar Social y los dos ultimos de la General de Gobierno, respectivamente.

Asimismo se distinguieron algunos líderes de sindicatos, caso específico, el dirigente de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, el Mtro. Arnulfo Rodríguez Treviño, solo por citar alguno de muchos.

También estuvieron presentes alcaldes y alcaldesas de los distintos municipios de la entidad, así como representantes de las llamadas fuerzas vivas, es decir, personajes que trabajan en ejidos y colonias en la promoción de los distintos programas sociales que el gobierno americanista ofrece a la gente más necesitada.

Comentario aparte merece el director general de Relaciones Públicas, Compromisos y Atención Ciudadana del Jefe del Ejecutivo Estatal, Hugo de Jesús Mendoza Martínez, que lo vimos muy atento, siempre al pendiente de atender las peticiones de las familias, recibiendo documentos y carpetas para canalizarlos a las áreas correspondientes. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.