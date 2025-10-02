Con protocolos efectivos, Tamaulipas sigue libre de plagas pecuarias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 02 de 2025.- Tamaulipas continúa siendo un estado libre de gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), gracias a un protocolo de monitoreo y control bien establecido, informó el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García.

En coordinación con la federación, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el estado ha reforzado sus acciones preventivas, lo que ha permitido mantener la sanidad pecuaria a pesar de la cercanía de brotes registrados recientemente en Veracruz y Nuevo León.

“Estamos realizando las acciones necesarias junto con la Federación y SENASICA. Eso nos ha ayudado mucho, porque, aunque los brotes están cerca, Tamaulipas sigue libre. Estamos demostrando la ausencia de la mosca mediante el trampeo y eso le da certeza al Gobierno Federal y también a Estados Unidos, que confirman que estamos libres del gusano barrenador”, señaló Amaya García.

Actualmente se revisan 56 trampas distribuidas en las regiones sur, centro y norte del estado, las cuales son reemplazadas cada tres días, garantizando un monitoreo constante y eficaz. Este sistema permite detectar cualquier presencia de la plaga de forma oportuna.

El funcionario destacó que estos esfuerzos se realizan con el respaldo total del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha instruido cumplir cabalmente con todas las acciones dictadas por las autoridades federales en materia de sanidad agropecuaria.

Además del trampeo, se llevan a cabo filtros de control y acciones complementarias que permiten detectar cualquier posible ingreso del gusano barrenador al estado, así como programas de capacitación para productores y técnicos en la identificación y manejo de casos sospechosos.

“La sanidad de nuestro hato ganadero es prioridad y estamos comprometidos con mantenerla mediante acciones preventivas, monitoreo constante y colaboración institucional”, concluyó Amaya García.