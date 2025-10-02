Celebra Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario 15 años de formación académica y compromiso social

Octubre 02 de 2025.- La Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART) celebró su 15.º aniversario, reafirmando su misión de brindar educación superior de calidad y contribuir al desarrollo académico, cultural y social de esta región.

Guadalupe Acosta Villarreal, rector de la universidad, compartió que con motivo del aniversario se realizó una agenda con actividades deportivas y culturales, entre ellas torneos de pesca, fútbol y voleibol playero, la carrera 5K y la premiación del Concurso Estatal de Pintura 2025, donde se distinguió el talento de jóvenes artistas tamaulipecos.

Informó que durante la ceremonia de premiación, se entregaron reconocimientos y estímulos a las alumnas y alumnos ganadores de primer, segundo y tercer lugar, en presencia de padres de familia, docentes y autoridades educativas, lo que dio un marco de celebración al esfuerzo y creatividad de la juventud.

Mencionó que, en el marco de esta conmemoración, se inauguró la nueva cancha de fútbol sintético en la institución; además, se llevaron a cabo actividades de turismo universitario como la tirolesa, una muestra gastronómica en el laboratorio de alimentos, la siembra de árboles en el campus y un convivio entre la comunidad académica y los asistentes.

“Celebrar estos 15 años es reconocer que en la UTMART se forman profesionistas con valores, compromiso y visión de futuro, que desde la ciencia, la tecnología y el trabajo en equipo impulsan el desarrollo de Tamaulipas y de México”, enfatizó.

Agradeció el respaldo de las autoridades y destacó el apoyo permanente del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, para seguir consolidando a la universidad como un referente en innovación y formación profesional.

Resaltó que la universidad continúa su consolidación como una institución de educación superior, que promueve la formación integral, fomenta el arte y el deporte, y mantiene firme su compromiso con el progreso de las y los jóvenes tamaulipecos.

Entre las autoridades que asistieron a las actividades de aniversario de la UTMART estuvieron Héctor Manuel Hernández Navarro, coordinador de Vinculación y Difusión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior; Tereso Hernández Cardona, director de Operaciones Regionales de Soto la Marina; además de la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, junto con directivos de instituciones educativas, autoridades navales y municipales.