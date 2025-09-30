Weekend Fest en Tampico dejará una derrama superior a los 4 mdp

-Del 11 al 12 de octubre, la fiesta musical estará presente

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 30 de 2025.- Las autoridades de Turismo de Tamaulipas invitan a disfrutar el Weekend Fest en Tampico, una explosión de música y diversión. El objetivo es consolidarlo como el festival musical más importante del estado y posicionar a Tamaulipas como un referente nacional en la realización de eventos de este tipo.

Así lo informó el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, quien señaló que se espera una asistencia de más de tres mil personas, que dejarán una derrama económica superior a los 4 millones de pesos en el festival que se realizará los días 11 y 12 de octubre, con artistas como Cuarteto de Nos, Enjambre, Los Bunkers, Allison y Genitallica, entre otros más, como Silverio y Desierto Drive.

El funcionario destacó la importancia de seguir generando eventos o fortalecer los existentes para seguir atrayendo más visitantes al estado.

“Queremos que los eventos deportivos y musicales se sigan fortaleciendo, que atraigan más turistas; de lo que se trata es de generar productos ancla que se queden y que hagan del estado un referente”, señaló.

A lo largo del día, las y los asistentes vivirán una experiencia con una producción de primer nivel y un ambiente único que solo este festival puede brindar, elevando los sentidos y creando momentos memorables.

“A través del Weekend Fest en Tampico, en su tercera edición que se realizará en el Recinto Ferial de Tampico, también se posiciona la marca Tampico-Miramar”, explicó.