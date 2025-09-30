Trabaja SET en fortalecer programa Arraigo del Maestro en el Medio Rural

Matamoros, Tamaulipas.- Septiembre 30 de 2025.- A través de la Unidad Ejecutiva, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) trabaja permanentemente para fortalecer el programa Arraigo del Maestro en el Medio Rural, expresó el titular de dicha unidad, Samuel Alcantar Varela.

Informó que recientemente se reunió con autoridades educativas, jefes de sector, supervisores escolares y docentes adscritos al programa de la región norte de la entidad, así como con presidentes de la asociación de madres y padres de familia de las escuelas integradas al programa.

Dijo que, durante la reunión, se firmaron cartas compromiso en donde la SET garantiza fortalecer las acciones de institucionalidad en favor de las y los docentes adscritos al programa, a través de la actualización de sus responsabilidades profesionales y de la capacitación en la elaboración y aplicación de instrumentos de registro y evaluación del desempeño docente.

Señaló que, con estas iniciativas, la Secretaría de Educación, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, refrenda el compromiso humanista que caracteriza la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, centrando su atención en políticas que benefician a la población tamaulipeca que más lo necesita y contribuyendo al desarrollo de las localidades a través de la labor de las y los docentes, implementando también proyectos comunitarios.

El programa Arraigo del Maestro en el Medio Rural tiene el objetivo de fomentar la permanencia de las y los maestros en comunidades rurales, ofreciéndoles estímulos económicos y apoyo para su integración social y cultural, con la meta de mejorar la calidad educativa, reducir el rezago y disminuir la deserción escolar en las zonas rurales o marginadas del estado.