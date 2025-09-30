Estatales

Gobierno de Américo transforma el sector educativo con mejores planteles escolares

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 30 de 2025.- Del 2022 a la fecha, el Gobierno del Estado, bajo el liderazgo del doctor Américo Villarreal Anaya a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), ha transformado el rubro educativo con más de 770 obras en planteles escolares de todas las regiones de Tamaulipas, destinando una inversión mayor a los mil 100 millones de pesos.

El titular del ITIFE, Sergio Oliverio Castillo Sagástegui destacó la construcción y rehabilitación de aulas, sanitarios, construcción de bardas perimetrales, instalación de techumbres, subestaciones, mantenimiento de red eléctrica, así como labores de impermeabilización.

“Estas acciones, además de mejorar la infraestructura de las escuelas, se convierten en espacios dignos y funcionales para el aprendizaje de las y los estudiantes de la entidad”, expresó el servidor público.

Agregó que, gracias a la visión del gobernador, las obras ejecutadas, han logrado que la población estudiantil cuente con planteles seguros, funcionales y de calidad, garantizando una educación digna en todo el territorio tamaulipeco.

