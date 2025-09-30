Por: Raúl Terrazas Barraza

Magistrados y jueces votados

En los Honores a la Bandera que presidió el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya y que fueron organizados por la Secretaría de Salud que tiene a su cargo el doctor Vicente Hernández Navarro, al comenzar su intervención el mandatario antes que nada agradeció de una forma muy respetuosa y significativa el desempeño del Magistrado Hernán de la Garza Tamez, quien, hasta hoy 30 de septiembre está en ese cargo, porque llega las y los Magistrados y Jueces que fueron electos por votación el pasado primero de junio.

Además de ello, agradeció la colaboración absoluta recibida del Magistrado saliente hacia el equipo entrante del cual se encuentra al frente la Magistrada electa Tania Gisela Contreras López, quien sustituye a de la Garza Tamez, en virtud de que fue ella obtuvo la mayor cantidad de votos ciudadanos, por tanto, le corresponde liderearse a los primeros juzgadores, que producto de la Reforma Judicial llegan de esta manera a los cargos.

Debido a lo anterior, estos fueron los últimos Honores al a Bandera a los que asistió de la Garza Tamez como Magistrado y quizá lo haga en el futuro inmediato en calidad de colaboradores del Gobernador Villarreal Anaya, en tanto, para el lunes siguiente ya habrá Magistrada Presidenta en la persona de la abogada Contreras López, aunque.

Los Honores a la Bandera tuvieron como tema el corazón, porque este 29 de septiembre fue el Día Mundial del Corazón, tema que permitió al secretario Hernández Navarro recordar que, en sus tiempos de Director del Hospital General de Victoria, el Doctor Villarreal Anaya, como cardiólogo que es impulsó una campaña de corazón a corazón, la cual está convertida ahora en una política pública con la que se busca disminuir en la población los padecimientos de este órgano.

El secretario dijo que, en el Siglo XXI los problemas de corazón propician la principal causa de muerte en el Mundo y señaló que en México en 2025 se han registrado más de 21 mil defunciones, mientras que en Tamaulipas las enfermedades isquémicas del corazón se encuentran por arriba de la media nacional, con una tasa de 115 defunciones por cada 100 mil habitantes.

Además de los tratamientos y procedimientos que puedan aplicarse para resolver los problemas del corazón en los habitantes, el Gobierno del Doctor Villarreal Anaya busca que la población cambie sus estilos de vida al modo saludable, para evitar obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica, que, están detrás de los infartos al miocardio, de manera que la estrategia de Corazón a Corazón requiere de la participación y colaboración de los ciudadanos y sus familias.

Respecto a la asunción de las y los nuevos Magistrados y los Jueces de todas las instancias, el Polyforum del Parque Bicentenario fue declarado como recinto oficial para la toma de protesta de los 19 que integran el Supremo Tribunal de Justicia y 128 que despacharán en los Juzgados de la entidad, por tanto, rendirán protesta 147 nuevos funcionarios del Poder Judicial, de más de dos mil que se postularon en el proceso electoral judicial que comenzó el año pasado para estas fechas y concluyó con las votaciones del primero de junio.

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, según reza el dicho popular y, al fin, muchos de los funcionarios Judiciales que se quedaron en los cargos desde el sexenio panista pasado, se van y desde luego, con el pesar de no haber cumplido con su deber, porque los impuestos por el exgobernador panista solo cumplieron con las horas silla, pero, no con su responsabilidad de impartir justicia, desde el momento que solo vivían para cuidar las espaldas a los políticos que se fueron hace poco más de tres años.

Este previsto en el Polyforum un evento de mucha solemnidad, al que asiste el titular del Poder Ejecutivo y desde luego el del Legislativo, además, de los miembros del Gabinete, presidentas y presidentes municipales, Legisladoras y Legisladores Federales por Tamaulipas, así cómo, representantes de la sociedad civil de toda la entidad.

Magistrados y Jueces que fueron votados en las elecciones ciudadanas de hace casi cuatro meses, tienen la gran responsabilidad de hacer la diferencia respecto a los que se fueron, desde el primer minuto que despachen en sus oficinas, porque debe de romperse con muchos tabúes que por décadas existieron en las oficinas del Poder Judicial y en especial con la inacción registrada durante el sexenio panista y los casi tres años subsecuentes.

Debe valerse que, de la misma forma en que, quien desde mañana es presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, la abogada Contreras López, lleve a cabo una revisión a fondo en las Salas y los Juzgados, para, en caso de encontrarse desviaciones en la administración de la justicia los responsables sean llamado a cuentas, incluso, hasta podría pensarse en una investigación tipo la que se hizo con las Notarías Públicas y que llevó a la cancelación de Fiat que fueron entregados sin el sustento que correspondía.