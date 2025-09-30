Fortalece la UAT formación de estudiantes de enfermería

Nuevo Laredo, Tam.- 30 de septiembre de 2025.- En gira de trabajo en la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó la firma de un convenio con el Sistema DIF de este municipio y realizó un recorrido por el plantel donde sostuvo un encuentro con estudiantes, docentes y personal directivo de la institución.

El acuerdo celebrado con la presidenta del DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, permitirá que las y los estudiantes de Enfermería realicen sus prácticas profesionales en estancias infantiles, centros de atención comunitaria, jornadas y programas de salud que promueve el organismo lo que contribuirá a fortalecer su preparación académica y humana.

En el acto estuvieron el director del DIF, Roberto Viviano Vázquez Macías, director del DIF Nuevo Laredo; Liliana Arjona Barocio, secretaria de Bienestar Social, en representación de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal; y Verónica Guajardo Balderas, directora de la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo.

El rector Dámaso Anaya enfatizó que este convenio refleja el compromiso de la UAT de estrechar la colaboración con diversos sectores de la sociedad, con el objetivo de generar mayores oportunidades de aprendizaje para su comunidad estudiantil y, al mismo tiempo, contribuir al bienestar de las familias de la región.

Al respecto, la presidenta del DIF destacó que la institución abre sus puertas, convencida de la vocación, la preparación y el compromiso de las y los jóvenes de la UAT, quienes con su formación como futuros profesionales de la salud representan un apoyo valioso para las familias de Nuevo Laredo.

Como parte de la jornada, el rector visitó diversas áreas de la Facultad de Enfermería dentro del programa “Un día con tu rector”, donde dialogó con estudiantes y docentes para escuchar sus inquietudes y propuestas.

La agenda incluyó un recorrido por los laboratorios de quirófano y cómputo; sostuvo reuniones con grupos estudiantiles de los programas GREECA, de Enfermería contra las Adicciones, y GREEFES para el fomento del Envejecimiento Saludable, cuyos espacios promueven el liderazgo juvenil, la responsabilidad social y la salud en la comunidad.

El rector también se reunió con jefes de grupo, estudiantes de movilidad académica, voluntariado universitario, además de convivir con jóvenes que participan en actividades artísticas y deportivas.

La Facultad de Enfermería Nuevo Laredo cuenta con una matrícula de 688 estudiantes en programas de licenciatura y maestría, respaldados por 57 docentes, varios de ellos con perfil PRODEP y miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. La facultad desarrolla su labor a través de tres cuerpos académicos en salud comunitaria, adicciones y cuidado de personas vulnerables, consolidando una formación integral con fuerte compromiso social.