Formaliza DIF Tamaulipas adopción y brinda nuevo hogar a un niño

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 30 de 2025.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, continúa fortaleciendo la protección de la niñez a través de la formalización de adopciones.

Recientemente, la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia entregó en adopción a un niño residente de la Casa Hogar del DIF Estatal, integrándolo a un hogar lleno de amor y cuidado.

En una emotiva ceremonia realizada en las instalaciones de la Procuraduría, se firmaron los documentos legales que otorgan certeza jurídica a la nueva familia a la que el niño de 2 años de edad llega para transformar con alegría y ternura la vida de sus padres.

El proceso se llevó a cabo respetando todos los lineamientos de la Ley de Adopciones del Estado de Tamaulipas, normativa de orden público que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes, y busca garantizar que encuentren un hogar adecuado y seguro.

Al concluir la ceremonia, la madre y el padre del niño expresaron su agradecimiento al personal del DIF Estatal por acompañar y velar por su bienestar durante todo el proceso de adopción.

Por su parte, el equipo de la Casa Hogar del Niño y de la Procuraduría reiteró su apoyo y felicitaciones a la nueva familia, destacando la importancia de brindar un entorno seguro y afectivo a la niñez tamaulipeca.

Con estas acciones, DIF Tamaulipas reafirma su compromiso de construir familias sólidas, seguras y llenas de amor, asegurando que cada niña y niño tenga la oportunidad de crecer en un entorno digno y protector.