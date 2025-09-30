Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

A mitad de su Gobierno

Justo a la mitad de su gobierno, Américo Villarreal Anaya, tiene todo dispuesto para entregar a los tamaulipecos su Tercer Informe, documento en el que expondrá los logros y avances en la entidad, y porque no, también los retos para los próximos y últimos tres años, tiempo en el cual buscará mantener a Tamaulipas por la senda del progreso en todos sus ámbitos.

La cita es este miércoles 1 de octubre en punto de las 12:00 horas de día, en el Teatro “Amalia González Caballero de Castillo Ledón”, y donde, insisto, dará a conocer las acciones emprendidas en la primera mitad de su gestión y anunciar a la vez lo que viene para la segunda mitad. Que seguramente vendrá lo mejor.

Oficializan cambios

Para dar certidumbre al quehacer administrativo de la Secretaria de Educación de Tamaulipas (SET), la Subsecretaria de Educación Básica, Nora Hilda de los Reyes Vázquez, hizo entrega este martes 30 de septiembre por la mañana de una serie de nombramientos a funcionarios de los distintos niveles de educación en la entidad, cumpliendo de paso con las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya y del Secretario Miguel Ángel Valdez García.

Los nombramientos recayeron en: Martha Alicia Ortiz Ríos, que va como Directora de Educación Elemental; Herminia Rodríguez Torres, Directora de Educación Primaria; Perla Hidalgo Edelmira García, Jefa del Departamento de Educación Especial; Rodolfo Díaz Cruz, Jefe de Departamento de Educación Preescolar; Flavia Dolores Morales Riestra, Jefa del Departamento de Educación Inicial; Jorge Luis Vázquez, Director de Educación Secundaria; Claudia Arias, Jefa del Departamento de Secundarias Técnicas y María Victoria Guerra Cruz, Jefa de Secundarias Generales, entre otros más.

Nora Hilda de los Reyes dijo que este era un equipo que esta para atenderle a usted maestra y maestro, personal administrativo y de apoyo, “jun@s” lograremos avanzar en la transformación educativa, cumpliendo la encomienda del Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, y del Secretario de Educación, Dr. Miguel Ángel Valdez García. Sin educación, no hay transformación, agregó.

A todas y todos se les desea mucho éxito en esta nueva encomienda y sabemos que lo sabrán cumplir por el bien de la educación de Tamaulipas.

Gattás, cuatro años de logros y avances…y va por mas…

Con certeza y convicción, el presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez aseguró que lo mejor está por venir para la Capital de Tamaulipas, al presentar su Informe de 4 Años de Resultados que, a detalle, materializó en beneficios reales para las familias victorenses.

En su mensaje ante el pueblo y representante del Gobernador Américo Villarreal Anaya, Ing. Pedro Cepeda, Secretario de Obras Públicas, reiteró el compromiso de seguir transformando y construyendo una ciudad más justa, humana y con oportunidades para todas y todos.

“Voy a seguir luchando y nada me va a hacer desistir, con voluntad, convicción y la fuerza de nuestra gente, vamos a hacer que el corazón de Tamaulipas siga latiendo en cada obra, cada servicio y oportunidad para nuestra gente”, dijo al reconocer al gobernador Américo Villarreal Anaya como el mejor aliado en el proyecto de la transformación de Victoria.

Por cierto, el informe de gobierno de Lalo Gattás fue un acto abierto, trasparente y directo a la ciudadanía y tuvo casa llena, varios personajes políticos de diversos colores y de diferentes puntos del estado, como los alcaldes Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien se llevó los aplausos de Nuevo Laredo, pues por ahí se dijo: es tiempo de mujeres; Carlos Peña Ortiz de Reynosa, Armando Martínez Manríquez de Altamira y Lorenzo Morales amaro de Güémez, a quienes reconoció el excelente trabajo realizado en sus municipios, así como del Senador José Ramón Gómez Leal y sin faltar los Diputados federales, Carlos Enrique Canturosas Villarreal, Jesús Nader, Pepe Braña, Daniel Andrade, representantes de las fuerzas armadas, ex alcaldes de Victoria, dirigentes sindicales, académicos, sector empresarial y sociedad civil.

Los mencionados todos en primera fila. Fue una invitación exclusiva por el espacio y, así, se cierra la agenda de rendición de cuentas de los ediles tamaulipecos. E insisto, lo mejor está por venir dijo mi Lalo.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, sin hacer mucho ruido las y los alcaldes del altiplano tamaulipeco pasaron lista en la Toma de Protesta de los nuevos Magistrados, Juezas y Jueces del STJT, es decir, Rene Lara Cisneros, Maricela Rodríguez González, Sindy Monita Ramírez y Manuel Báez Martínez, de Tula, Bustamante, Palmillas y Jaumave, respectivamente. Y como siempre, no estuvo la rebelde panista de Miquihuana, Gladys Magalis Vargas Rangel, que porque no la dejó venir Roque, su media naranja. Al cabo que se le va ofrecer y ahí es entonces.

2.- Felicidades a los nuevos Magistrados y Magistradas de Tamaulipas, en particular a Tania Contreras López, Griselda Vázquez García y Guillermina Reynoso Ochoa. Así como a María Victoria Porras Pulido, que estará despachando ya en Altamira. Enhorabuena. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.