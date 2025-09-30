Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Hoy Toman Protesta nuevos Magistrados, Juezas y Jueces del STJT

Por primera vez en la historia moderna, en particular en nuestro Estado de Tamaulipas, juzgadores elegidos por el voto popular rendirán protesta en Sesión Pública Extraordinaria y Solemne. La ceremonia se llevará a cabo en el Polyforum de Ciudad Victoria a las 12:00 horas, organizada por el Pleno del Congreso Local.

Por primera vez, toda la estructura judicial estatal se renueva en un solo día, marcando el cierre formal del proceso derivado de la reforma judicial, lo que se confirma la toma de protesta de 147 jueces y magistrados electos, renovando totalmente el Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Y vámonos partes de cuantos llegan según sus puestos:

Serán 10 magistraturas de número del Supremo Tribunal de Justicia, 1 magistratura supernumeraria, 3 magistraturas regionales, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 108 jueces de primera instancia y 20 jueces menores.

De tal manera que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, quedará integrado de manera paritaria, con cinco magistradas y cinco magistrados. Además, se dará la primera presidencia femenina electa por voto popular directo.

Además muy cantada es que la presidencia será asumida por Tania Gisela Contreras López a partir de este miércoles 1 de octubre, quien resultó la candidata más votada con 200 mil 521 sufragios.

La flamante titular de este nuevo Poder Judicial trae un extenso currículo que la respalda, pues cuenta con formación en derecho constitucional y trayectoria en el servicio público, habiendo sido últimamente Consejera Jurídica del Gobierno del Estado. Consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas y desempeñándose en áreas jurídicas y legislativas, entre otros cargos más.

Con ella llegan también al Supremo Tribunal de Justicia las y los Magistrados, es decir, Griselda Vázquez García, Teresa Blanco Alvizo, Guillermina Reynoso Ochoa y Minerva Cáceres Vázquez, así como Raúl Robles Caballero, Luis Ignacio García Zúñiga, Oscar Lara Sosa, Adrián Sánchez Salazar y Esteban Etienne Ruiz.

Por ello, hoy, la justicia en Tamaulipas tendrá un cambio sin precedentes y eso sí, puros perfiles nuevos con capacidad y experiencia en la materia. Por una justicia más transparentes y por el bien de todos.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.