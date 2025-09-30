Avanzan procesos contra exfuncionarios del sexenio pasado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 29 de 2025.- La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, reiteró que el trabajo de las autoridades substanciadoras y resolutoras de la dependencia a su cargo avanza, destacando que los 43 expedientes turnados al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), corresponden a presuntas irregularidades de exfuncionarios de la administración pasada.

De estos hallazgos dieron vista los actuales titulares de secretarías y entidades en la entrega – recepción de octubre 2022, fecha en que iniciaron las investigaciones por faltas que hoy son calificadas como graves ante la Secretaría Anticorrupción y por ello corresponde turnarles al tribunal local y federal del ámbito administrativo.

“Los 43 expedientes de presunta responsabilidad administrativa (EPRAS), corresponden a exfuncionarios de la administración pasada “, enfatizó.

La secretaria Anticorrupción dijo que en los 43 casos calificados como graves, 42 corresponden al Tribunal de Justicia Administrativa de Tamaulipas y un caso, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y confía ver en breve las sanciones que se interpondrán al respecto.