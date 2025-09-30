Estatales

Avanzan procesos contra exfuncionarios del sexenio pasado

10 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 29 de 2025.- La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, reiteró que el trabajo de las autoridades substanciadoras y resolutoras de la dependencia a su cargo avanza, destacando que los 43 expedientes turnados al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), corresponden a presuntas irregularidades de exfuncionarios de la administración pasada.

De estos hallazgos dieron vista los actuales titulares de secretarías y entidades en la entrega – recepción de octubre 2022, fecha en que iniciaron las investigaciones por faltas que hoy son calificadas como graves ante la Secretaría Anticorrupción y por ello corresponde turnarles al tribunal local y federal del ámbito administrativo.

“Los 43 expedientes de presunta responsabilidad administrativa (EPRAS), corresponden a exfuncionarios de la administración pasada “, enfatizó.

La secretaria Anticorrupción dijo que en los 43 casos calificados como graves, 42 corresponden al Tribunal de Justicia Administrativa de Tamaulipas y un caso, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y confía ver en breve las sanciones que se interpondrán al respecto.

10 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

 Fortalecerán estrategias de seguridad y bienestar para las juventudes en Tamaulipas

12 horas ago

Evalúan avances de estrategia Vida Saludable en Tamaulipas

12 horas ago

Impulsa Gobierno de Tamaulipas pesca deportiva

12 horas ago

Histórica inversión, fortalece infraestructura hospitalaria en Tamaulipas

12 horas ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button