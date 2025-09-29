Tamaulipas consolida su liderazgo en empleabilidad y formalidad laboral: STPS

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 29 de 2025.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, informó que el estado logró mantener una de las mejores tasas de empleabilidad en el país durante el presente año, a pesar de los retos económicos que se anticiparon a principios de 2025.

El funcionario señaló que Tamaulipas se ubica entre los lugares 10 y 12 a nivel nacional en formalidad laboral, lo que significa que la mayoría de las y los trabajadores cuentan con empleos que cumplen las condiciones que establece la ley, además de garantizar acceso a seguridad social y prestaciones.

“Ha sido un balance muy satisfactorio. Este año proyectamos que sería complicado, pero logramos mantener la tasa de empleo generada. Tamaulipas se encuentra entre los mejores estados del país en empleabilidad y es también uno de los que ofrece un mejor promedio de ingreso diario, particularmente gracias a los beneficios del salario mínimo en la frontera”, afirmó Illoldi Reyes.

El secretario destacó que incrementar la formalidad laboral ha sido una de las instrucciones directas del gobernador Américo Villarreal Anaya, como parte de la política pública enfocada en garantizar empleos dignos y con derechos.

Explicó que el estado tiene condiciones favorables para el trabajo formal, con un mercado laboral estable y una economía que sigue atrayendo inversiones. Además, se han realizado esfuerzos internos dentro de la Secretaría del Trabajo para mejorar los índices de formalidad y ofrecer a las y los trabajadores mejores condiciones de vida.

Illoldi Reyes recalcó que la formalidad laboral no solo mejora el ingreso promedio, sino que fortalece la seguridad y el bienestar de las familias, al garantizar empleos regulados por la ley y con acceso a los beneficios correspondientes.

Para finalizar, dijo que el balance presentado subraya que Tamaulipas no solo logró sostener sus niveles de empleo en un contexto nacional complicado, sino que avanza hacia un mercado laboral más ordenado y con mejores oportunidades, resultado de la coordinación entre el gobierno estatal, las empresas y los trabajadores.