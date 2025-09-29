Impulsa Gobierno de Tamaulipas pesca deportiva

–A través de distintos eventos como los torneos realizados por la Comisión de Caza y Pesca

González, Tamaulipas.- Septiembre 29 de 2025.- Para impulsar la riqueza del estado, el Gobierno de Tamaulipas promueve la pesca deportiva mediante la Secretaría de Turismo, la Comisión de Caza y Pesca y los municipios, fortaleciendo el turismo deportivo en la región.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, asistió a la final del Serial de Embarcación del Torneo Copa Tamaulipas 2025, en la Presa Ramiro Caballero en González.

El funcionario señaló, “El gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa con pasión el turismo en todas sus facetas y el deporte, promoviendo la unión familiar y la amistad a través de experiencias que fortalecen la convivencia y el bienestar en Tamaulipas”.

Destacó la importancia de estos eventos que fomentan la integración familiar, la convivencia comunitaria, y la amistad, las personas se reúnen y comparten experiencias y se fortalecen los lazos de amistad.

El funcionario estatal agregó que eventos como estos posicionan al estado en el mapa del turismo deportivo, además de dejar una derrama económica importante para las comunidades. Todo ello, se suma al hospedaje, consumo en los restaurantes locales, entre otros servicios más.

En el evento, el vocal de la Comisión de Caza y Pesca, Luis García, así como del presidente municipal de González , Miguel Alejandro Zúñiga, coincidieron en la necesidad de seguir impulsando el turismo deportivo a través de torneos en todo el estado.