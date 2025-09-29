 Fortalecerán estrategias de seguridad y bienestar para las juventudes en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 29 de 2025.- En el marco de las acciones dirigidas a fortalecer la seguridad, el bienestar y el desarrollo integral de las juventudes en Tamaulipas, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre Miguel Ángel Valdez García, Secretario de Educación de Tamaulipas y Willy Zúñiga Castillo, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Durante el encuentro, se abordó la estrategia de capacitación como elemento clave para la implementación efectiva de acciones en beneficio de las y los adolescentes y jóvenes del estado. En particular, se acordó la elaboración de una agenda de trabajo orientada a la formación de docentes y supervisores, con el propósito de que adquieran un dominio integral de los temas vinculados a la prevención, el autocuidado y la protección.

La relevancia de esta reunión radica en la voluntad institucional de articular esfuerzos intersectoriales entre las áreas de seguridad pública y educación, con el fin de consolidar un entorno educativo seguro, preventivo y propicio para el desarrollo de las juventudes tamaulipecas.

Ambos funcionarios indicaron que el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan el tejido social, promuevan la cultura de paz y garanticen mejores condiciones de vida para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.