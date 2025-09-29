Fortalecen lazos de colaboración IPDET y el Instituto Federal de Defensoría Pública

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 29 de 2025.- El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas sostuvo una reunión de trabajo con la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado, con el objetivo de reforzar la coordinación interinstitucional y avanzar en estrategias conjuntas que fortalezcan el acceso a la justicia para la población tamaulipeca.

En el encuentro participaron la directora general del Instituto estatal, Roxana Guerrero Galván, y el titular de la Delegación Federal en Tamaulipas, Roberto Carlos Ruiz Silva, quienes coincidieron en la importancia de estrechar vínculos de colaboración técnica y operativa para ofrecer servicios jurídicos gratuitos con mayor cobertura, calidad y enfoque de derechos humanos.

Durante la reunión, Roxana Guerrero Galván subrayó que el trabajo conjunto con las instituciones federales es fundamental para construir una defensoría más eficiente, empática y al alcance de todas las personas.

“En el Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas tenemos claro que la justicia no debe depender de la condición económica de las personas. Por ello, fortalecer el trabajo coordinado con las instancias federales es una prioridad. Nuestro objetivo es que nadie se quede sin defensa legal por falta de recursos”, expresó.

Por su parte, Roberto Carlos Ruiz Silva reconoció el esfuerzo y el compromiso del Instituto estatal, y reiteró la disposición del Instituto Federal de Defensoría Pública para colaborar estrechamente en temas de formación, acompañamiento jurídico y atención integral a personas usuarias.

Ambas instituciones acordaron dar seguimiento a una agenda conjunta de trabajo, enfocada en mejorar los mecanismos de atención y representación legal en el ámbito penal, civil y de amparo, así como fortalecer la capacitación continua del personal defensor y asesor.

Este encuentro forma parte de los esfuerzos impulsados por el gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer las políticas públicas que promueven el acceso equitativo a la justicia, con especial atención a los sectores de la población en situación de vulnerabilidad.