Asamblea de Mujeres “Voces por la Igualdad y contra las Violencias” llega a El Mante

El Mante, Tamaulipas.. Septiembre 29 de 2025.- Con el propósito de escuchar a las mujeres y construir estrategias de acción conjunta para su bienestar integral, se llevó a cabo en El Mante la Asamblea de Mujeres “Voces por la Igualdad y contra las Violencias”, un encuentro impulsado por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y respaldado por el Gobierno de Tamaulipas, a través del Instituto de las Mujeres, informó Marcia Benavides, directora del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas.

Durante su intervención, informó que estas asambleas representan un ejercicio de cercanía y compromiso directo con las mujeres.

“Esta es una asamblea de mujeres para mujeres, un espacio donde queremos que se sientan cómodas, seguras y escuchadas, porque aunque todas seamos diferentes, nos duelen y nos mueven las mismas causas como mujeres, y eso es lo que hoy nos reúne aquí”, dijo.

La directora añadió que el Gobierno del Estado mantiene una coordinación estrecha con la Federación en este esfuerzo:

“Nuestro gobernador Américo Villarreal, quien les envía un muy cálido saludo, está completamente comprometido con las causas de las mujeres. Por ello, en Tamaulipas trabajamos muy alineadas con los encargos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien nos ha encomendado, a través de la Secretaría de las Mujeres, escucharlas y trabajar por su bienestar.”

Finalmente, Benavides destacó que estas asambleas permiten visibilizar las realidades y necesidades de las tamaulipecas, a fin de construir políticas públicas más sensibles, cercanas y efectivas para garantizar la igualdad y erradicar las violencias.

Asistieron al evento Olga Patricia Sosa Ruiz, senadora de la República, e Isaura Liliana Toro Guerrero, segunda síndica, así como Monserrat Arcos Velázquez, directora de Vinculación Social y con la Iniciativa Privada de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México. Además, regidoras y otras autoridades que fortalecieron este espacio con su experiencia y participación.