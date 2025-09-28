Entregan más de 600 constancias de capacitación laboral a PPLs del CEDES Matamoros

-A través de estos programas se les facilita su reintegración a la sociedad y se reduce la reincidencia delictiva

Matamoros, Tamaulipas.- Septiembre 28 de 2025.- En cumplimiento de los ejes de reinserción social y fortalecimiento del trabajo digno, se realizó la entrega de 666 constancias de capacitación laboral a Personas Privadas de la Libertad (PPLs) del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Matamoros.

Los documentos se entregaron en el salón de usos múltiples del módulo varonil y fue presidido por autoridades estatales, penitenciarias, del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), y del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT).

Durante la ceremonia también se inauguró el Taller de Barbería en el módulo varonil, espacio destinado a que las PPLs participen en cursos especializados impartidos por ITACE para fortalecer sus competencias laborales y ampliar sus oportunidades de reinserción.

La actividad incluyó la participación de la banda de guerra y la escolta integradas por PPLs.

Estas acciones forman parte de un programa integral para dotar a los PPLs de herramientas que faciliten su reintegración a la sociedad y reduzcan la reincidencia delictiva.