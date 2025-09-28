Abre la UAT convocatoria para estudiar la prepa en línea

Ciudad Victoria, Tam.- 28 de septiembre de 2025.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) abrió la convocatoria para ingresar al Programa de Bachillerato Virtual, que dará la oportunidad de estudiar en un modelo flexible, innovador y transformador en el nivel medio superior.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, dio a conocer la apertura de este programa reafirmando el compromiso de ampliar la cobertura de bachillerato en beneficio de los jóvenes, y de brindar un acceso equitativo a quienes, por alguna razón, no han podido concluir sus estudios de preparatoria.

Explicó que, el nuevo modelo, aprobado recientemente por la Asamblea Universitaria, está dirigido a personas mayores de 18 años que no han concluido sus estudios de preparatoria y que buscan una alternativa accesible para avanzar en su preparación académica.

Dijo que la preparatoria en línea permitirá que estudiantes de Tamaulipas, y de cualquier parte del país, se integren a este esquema formativo, diseñado para responder a las necesidades actuales de la sociedad.

El plan de estudios tiene una duración de dos años en modalidad cuatrimestral, mediante asignaturas en humanidades, ciencias exactas, sociales, naturales y de la salud, incorporando ejes de innovación, sostenibilidad, cultura digital, ética y derechos humanos, lo que consolida un modelo flexible e innovador que impulsa habilidades críticas, creativas y tecnológicas.

El proceso de registro permanecerá abierto hasta el 19 de octubre de 2025 a través del sitio oficial: https://bachilleratovirtual.uat.edu.mx, donde también puede ser consultada la convocatoria.

Los aspirantes deberán contar con certificado de secundaria, acta de nacimiento, CURP, RFC, identificación oficial y una fotografía digital. Es indispensable disponer de equipo de cómputo o dispositivo móvil con acceso a internet.

El curso propedéutico de inducción será del 20 de octubre al 14 de noviembre de 2025, en el cual recibirán orientación y capacitación para familiarizarse con el entorno digital y con el modelo de educación virtual. Las inscripciones se llevarán a cabo del 17 de noviembre de 2025 al 16 de enero de 2026, y el primer semestre dará inicio en enero de 2026.