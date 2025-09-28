Por: Raúl Terrazas Barraza

Américo a mitad del camino

Hace tres años había una rebatinga judicial por la gubernatura de Tamaulipas, debido a que los panistas que habían lazando como su candidato para las elecciones locales del 2022 a quien fuera Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos, se negaban a aceptar la estrepitosa derrota que les propinó el pueblo de esta entidad al respaldar.

Durante todo el mes de septiembre del 2022, los partidarios de la administración que debía de irse porque la gente se hartó de ellos debido a los abusos hacia las personas que trabajaban en el Gobierno, del presupuesto y los dineros públicos y al hecho de que todos sabían que los llamados vientos de cambio se convirtieron en un pretexto para hacer y deshacer al antojo de los tres Garcías.

El grupo con el que la coalición del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo ganó las elecciones de Tamaulipas, en especial el candidato triunfador, Doctor Américo Villarreal Anaya, aguantaron la embestida que llegaba de todos lados, es decir, de la capital del país, de la Frontera, del Sur de la entidad, de un rancho de Soto la Marina y desde las oficinas de los panistas que había en la capital de Tamaulipas.

Al final de cuentas los casi 90 mil votos que hubo de diferencia con la coalición del panismos, los Tribunales Electorales en todas sus instancias resolvieron que los medios de impugnación presentados por los manejadores del candidatos perdedor, Verástegui Ostos, no fueron suficientes para cambiar el resultado que había anunciado el Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM, mismo que estaba contenido en la constancia de mayoría que fue entregada al actual Gobernador Constitucional de la entidad.

Desde luego, fueron semanas de mucha presión para el equipo ganador, pero, desde un día como ayer domingo, el 20 de septiembre del 2022, la información señalaba que los argumentos de los panistas no pudieron contra la voluntad del pueblo al que mal gobernaron y ya no los quería ver en la escena política.

Tras ello, se confirmaría la determinación del IETAM respecto al triunfo del Doctor Villarreal Anaya, así que, aunque ya los preparativos para la toma de protesta se habían adelantado, todo quedó listo para que tomara las riendas del Gobierno y echara a andar sus estrategias encaminadas a la transformación, al trabajo con voluntad y a poner en el centro de sus acciones a las y los ciudades con humanismo, además de reconstruir la paz social.

A quienes el pueblo de Tamaulipas ya no quiso y los anuló con sus votos en las urnas, ya no aparecieron por ningún lado, solo los abogados contratados con cientos de millones de pesos daban tumbos para tratar de justificar loso pagos por adelantado que tuvieron, por tanto, el que dejaba de ser Gobernador, ya se había ir a Texas, para desde allá lanzar dardos venenosos.

En tanto, los que fueron sus colaboradores huyeron de manera que, solo algunos de ellos, fueron traídos para que respondieran por los desórdenes administrativos y presupuestales que dejaron, como el caso de quien fue secretario de Bienestar, Rómulo Garza Martínez.

A tres años de distancia de ese doble triunfo del regeneracionismo, es decir, en las urnas y en los tribunales, el Gobierno del Doctor Américo Villarreal Anaya llega a la mitad del camino y lo hace con el respaldo de la generalidad de la población, con una entidad en armonía respecto a la política por las relaciones cultivadas con las autoridades municipales, grupos de la sociedad civil, empresarios y académicos.

Las y los tamaulipecos tienen un gobernador de tiempo completo, que no se esconde en un rancho, despacha en su oficina y en la residencia oficial y todos los días sale de su casa para ir directo al trabajo, recorre los municipios, está en la gestión ante todas las instancias de la administración federal y busca afanosamente a inversionistas y promotores empresariales para que vean a esta entidad como un sitio adecuado para establecer sus empresas.

Con motivo de su llegada a la mitad del mandato, el primero de octubre dará un mensaje a la población de Tamaulipas, en el cual hará un recuento de la transformación registrada en todas las regiones del estado, del éxito de los programas sociales para los cuales se tiene el respaldo de la presidenta, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo y la forma en que ha respondido al Estado con un plan de inversiones para infraestructura urbana, carretera, portuaria, vivienda, mejoramiento de Distritos de Riego y el gran respaldo a la educación y la salud.

El día 28 de septiembre del 2022, apareció en los medios de comunicación nacionales y estatales, la sentencia emitida por los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que se leyó, se confirma el cómputo estatal, la elegibilidad y al declaración de validez de la elección, así como, la entrega de constancia de mayoría expedida a favor de Américo Villarreal Anaya.

También quedó claro que los principales argumentos del PAN, con base en los cuales pidió la nulidad de los comicios, el proyecto de sentencia aprobado, indicó que se estudió el tema de la supuesta participación del crimen organizado y violencia generalizada y se concluyó que no existieron elementos necesarios para acreditar los sucesos narrados por el promovente del medio de impugnación.

También se aclaró que, las irregularidades acreditadas fueron hechos aislados, ocurridos en dos municipios, sin que se advierta que incidieran de manera determinante en los comicios, por lo tanto, el panismo se desmoronó.

Es más todavía deben retumbar en la mente de los panistas que, pretendieron judicializar la elección por la gubernatura del 2022, la determinación del Magistrado Presidente del TRIFE, Reyes Rodríguez Mondragón, quien aseveró que, conforme a las constancias probatorias del expediente y una valoración integral del caso, no obstante, la indebida participación de personas servidoras públicas y de la existencia de un entorno de violencia en ciertas zonas focalizadas del estado, no existieron elementos probatorios que puedan dar como resultado la nulidad de la elección.

Además, sugirió eliminar del proyecto la fórmula de, más allá de toda duda razonable, dada su vaguedad.