Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Es tiempo de mujeres y de educación: SNTE

*Fuerte espaldarazo recibe Arnulfo de su máximo líder sindical

*Felicidades a Tania Gisela Contreras López por su cumpleaños

Desde el Puerto Jaibo de Tampico, Tamaulipas, el Mtro. Alfonso Cepeda Salas, actual dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), reafirmó su compromiso con la creación de ambientes seguros, libres de cualquier forma de violencia y discriminación, porque solo en condiciones de respeto, equidad y dignidad es posible construir un país más justo y equitativo.

Al ponderar que es tiempo de mujeres y de educación, el coahuilense entregó a la comunidad escolar de Tamaulipas la Cartilla de Derechos de las Mujeres, elaborada por el Gobierno Federal.

Cepeda Salas refrendó el compromiso del Sindicato “para seguir realizando nuestra labor docente y participación sindical con una perspectiva de género, que fomente una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. Hablar de igualdad sustantiva no es para que los hombres y las mujeres sólo seamos iguales ante la ley; la exigencia es para que tengamos los mismos derechos y oportunidades y que se implementen las acciones y políticas públicas con presupuesto suficiente para que estos se ejerzan y se garanticen”.

Por su parte, el Secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, expresó que “el gobernador Américo Villarreal Anaya y la Secretaría tenemos respeto y admiración profunda por la trayectoria del profesor Alfonso Cepeda Salas. Reconocemos su liderazgo y el gran equipo que está haciendo con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.

Al coincidir que en México “es tiempo de mujeres y es tiempo de educación”, dijo que el Gobierno de Tamaulipas quiere seguir trabajando en alianza con los maestros en favor de la escuela pública y en la promoción de la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

Por su parte, el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, resaltó la visión del maestro Alfonso Cepeda Salas al frente del SNTE, con amplia experiencia en liderazgo y organización, y refrendó su compromiso con la dirigencia nacional. Asimismo, hizo hincapié en la labor de las mujeres en el ámbito educativo: “Con las mujeres todo, sin las mujeres nada”.

En la ceremonia, a la que asistieron más de mil agremiados, destacó la presencia del representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en la Sección 30, profesor Juan Antonio Rodríguez González; del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, Lic. Lázaro José Lara Balderas, así como de autoridades municipales.

Cabe destacar que en uno de los guiones del mensaje del oriundo de Arteaga, Coahuila, expresó que estuvo aquí en Tamaulipas 4 años como representante del Comité Ejecutivo Nacional y dijo, aquí aprendí muchísimo, mucho del Maestro Arnulfo Rodríguez Treviño, que es toda una institución en lo que tiene que ver en temas sindicales. Gracias por todo Maestro Arnulfo.

Y vaya merecido reconocimiento al nativo de Charcos, Villagrán, pues se ha caracterizado por el dinamismo que le viene imprimiendo a su responsabilidad y su gran capacidad de conducción para organizar e impulsar a su equipo de trabajo. Su gestión sindical como líder de la Sección 30 del SNTE lo dice todo y ahí la lleva.

NOTAS CORTAS

1.- Aprueban ciudadanos al Alcalde de Victoria. El alcalde capitalino Lalo Gattás, prácticamente cumplirá este 1 de octubre su primer año de gobierno, de su segundo período 2024-2027, donde viene refrendando su compromiso y voluntad de seguir trabajando unidos sociedad y gobierno en la transformación del segundo piso de la Capital del Estado y de acuerdo a la última encuesta de Mitofsky, lo pone con una calificación de 50.6 por ciento de aprobación ciudadana en su desempeño como presidente municipal y así ha ascendido en la lista de los alcaldes mejor evaluados de México.

Pues este lunes 29 de septiembre rinde su Primer Informe de Gobierno ante sociedad civil e invitados especiales y lo hace desde casa, en la presidencia municipal con austeridad. El mismo que sigue conduciendo a la capital tamaulipeca, con mente fría y con firmeza, ante escenarios difíciles e inesperados y no se raja; apoyado siempre de su segundo de abordo, el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva.

2.- El saludo de la columna es para la futura titular del Poder Judicial en Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, quien este domingo esta de manteles largos, pues es su cumpleaños, por lo que desde este espacio de su columna le deseamos mucha fortaleza, que la vida te sonría siempre, que la salud te acompañe y que la felicidad te llene el corazón y así que vengan 100 años más de vida para que los disfrutes a lado de los tuyos. Enhorabuena Magistrada. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.