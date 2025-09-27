Reunión de Catastros Municipales refuerza modernización y orden territorial en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 27 de 2025.- Con el compromiso de avanzar hacia un sistema catastral moderno, eficiente y al servicio de la ciudadanía, el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, encabezado por, Armando de la Cruz Alcántar, llevó a cabo la Reunión de Catastros Municipales, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en las instalaciones del Auditorio del instituto.

El evento contó con la presencia del subsecretario de Gobierno, Tomás Gloria Requena, en representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, quien destacó la relevancia de esta reunión para impulsar un desarrollo ordenado, transparente y moderno en la entidad.

Durante su intervención, Gloria Requena, subrayó tres ejes estratégicos que se abordaron en el encuentro: el Proyecto de Cartografía Digital, la Depuración del Padrón Catastral y los Proyectos de Modernización Integral e Infraestructura Tecnológica para los catastros municipales.

“Cada uno de estos rubros representa una pieza clave en la consolidación de un sistema catastral eficiente, confiable y al servicio de la ciudadanía”, afirmó.

Asimismo, destacó que estas acciones están alineadas con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha dejado claro que la transformación de Tamaulipas se construye bajo los principios de honestidad, transparencia, eficiencia y cercanía con la gente.

“La modernización catastral no es únicamente un tema administrativo; es una herramienta fundamental para garantizar certeza patrimonial, mejorar la recaudación municipal y, sobre todo, impulsar un desarrollo urbano y social con justicia y equidad”, subrayó.

El funcionario estatal, reconoció también el esfuerzo del Instituto Registral y Catastral y de los municipios por su compromiso con la modernización y el fortalecimiento institucional.

“Que este encuentro sea el inicio de resultados tangibles que respondan a las necesidades de nuestra gente y que nos permitan avanzar juntos hacia un estado más moderno, más ordenado y más justo”, concluyó.