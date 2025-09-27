Refrenda Tamaulipas compromiso con los derechos de las mujeres

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 27 de 2025.- Porque el patriarcado ha llegado a su fin y la presencia de las mujeres en la educación y en todos los sectores de la sociedad es fundamental, Tamaulipas está comprometido a continuar promoviendo los derechos de las mujeres en todas partes.

A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Estatal, Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, refrendó el compromiso de colaborar con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para que la Cartilla de los Derechos de la Mujer sea conocida por todas y todos los tamaulipecos.

“Nos comprometemos a seguir promoviendo los derechos de las mujeres en toda la Secretaría de Educación; no sólo eso, también en el Gobierno de Tamaulipas. Aquí estamos haciendo las cosas bien, queremos seguir trabajando de la mano, juntos por la escuela pública, por la educación, y creo que, como lo dice la presidenta, en Tamaulipas, como en México, juntos vamos bien en educación, pero vamos a ir mejor”, puntualizó.

Lo anterior lo expresó durante la presentación de la Cartilla de los Derechos de la Mujer, en el evento denominado “Promoción y difusión de los derechos de las mujeres”, realizado en Tampico y organizado por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, con la presencia del profesor Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE; y el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, líder de la sección 30 del SNTE.

Valdez García resaltó que es tiempo de mujeres y que, en México y en Tamaulipas, ellas son trascendentales para la vida pública, en especial las maestras, por su quehacer profesional. Ejemplo de ello es que, de cada 10 títulos profesionales que se emiten, siete corresponden a mujeres.

“Nosotros saludamos con mucho gusto esta iniciativa que está promoviendo el SNTE nacional, por la dignidad y los derechos de las mujeres y de las niñas. Tenemos que romper juntos el techo de cristal”, añadió.

Reiteró que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la SET y la sección 30 del SNTE han encontrado convergencias, lo que se ha reflejado en una colaboración continua en bien de lo más importante: las y los estudiantes.

“No se trata de ceder o compartir posiciones; se trata de unirnos en la responsabilidad, de dejar atrás el creer que somos adversarios. Al contrario, somos socios, y si alguien ha dado un buen ejemplo de esto son la presidenta Claudia Sheinbaum y el maestro Alfonso Cepeda: cuando hay unidad de miras, hay atención y siempre serán beneficiados la niña, el niño, el joven mexicano y tamaulipeco”, concluyó.