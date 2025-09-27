Presente Tamaulipas en el “Día Internacional de Acceso Universal a la Información”

Ciudad de México.- Septiembre 27 de 2025.- Tamaulipas estuvo presente en el Foro Conmemorativo del “Día Internacional del Acceso Universal a la Información”.

En representación de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, Jannia Anabaena Quiñones Barrón, titular de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, asistió a la Ciudad de México para participar en este encuentro que busca acercar información confiable a la sociedad, con el fin de promover su desarrollo próspero.

En 2019, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó oficialmente esta fecha como jornada global para reconocer el acceso a la información como un derecho fundamental.

Este año, el evento se celebró en el Auditorio de Transparencia para el Pueblo, ubicado en la Ciudad de México, y fue presidido por María Tanivet Ramos, titular de Transparencia para el Pueblo, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

El objetivo general del encuentro, que reunió a autoridades garantes y sujetos obligados de diversas entidades federativas, fue fortalecer el diálogo sobre el nuevo modelo del ejercicio del derecho de acceso a la información en México y, con ello, reafirmar el compromiso con la transparencia a través de paneles de diálogo.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas sienta las bases para que la transparencia, en la actual administración gubernamental, sea un bien público.