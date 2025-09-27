Inauguran Centro LIBRE en Tampico y se desarrollan Asambleas de Mujeres en Madero y Altamira

Las mujeres no están solas: Citlalli Hernández; seguiremos entregando la Cartilla de Derechos de las Mujeres: Olga Sosa.

Tamaulipas.- Citlalli Hernández Mora, secretaria de las mujeres del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó dos Asambleas de Mujeres en la zona sur de Tamaulipas, donde reafirmó que es tiempo de mujeres; la senadora Olga Sosa aseveró que se trabaja por una nueva generación de mujeres más autónomas y libres, que trabajan por una sociedad de justicia e igualdad.

“Es la primera vez que hay una secretaría de las mujeres y es de mucha relevancia porque significa que es un asunto de Estado… significa que hay un compromiso de la presidenta con trasnformar la vida de las mujeres”, señaló la secretaria Citlalli quien adicionalmente externó que las mujeres no están solas, en la secretaría se trabaja para llevar a la práctica las reformas constitucionales de igualdad sustantiva.

Durante las Asambleas de Mujeres, “Voces por la Igualdad y contra las Violencias” se abundó en la desigualdad que enfrentan las mujeres y la importancia de las reformas aprobadas para hacer realidad la igualdad sustantiva y la perspectiva de género, la partidad en todo, para que las mujeres se vean reflejadas en las decisiones nacionales y en el reconocimiento al bienestar y la justicia como base de la vida digna.

La senadora por Tamaulipas, Olga Sosa aseveró que con las reformas, en México se protege con mayor firmeza a la niñez y a las mujeres frente al abuso sexual, la trata, la violación y el feminicidio.

“Se ha trabajado para impulsar acciones que fortalezcan los derechos, la seguridad y las oportunidades”

Durante las actividades con la Secretaría de la Mujer del Gobierno de México, Mujeres Tamaulipas y la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno de Tamaulipas, se inauguró un centro LIBRE destinado al empoderamiento y desarrollo pleno de las mujeres y estará brindando orientación jurídica y servicios psicológicos para las mujeres víctimas de violencias.

Durante la gira de trabajo en el sur del estado, la presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya y los presidentes municipales Armando Martínez y Erasmo González, participaron en las actividades.

La senadora Olga Sosa, subrayó que seguirán entregando las Cartilla de Derechos de las Mujeres para que lean y se informen sobre sus derechos y “convertir los avances constitucionales en cambios cotidianos: en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la calle.”