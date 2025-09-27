Estatales

Firman convenio para impulsar el desarrollo del sector pesquero y acuícola en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 27 de 2025.- Refrendando el compromiso con el fortalecimiento del sector pesquero y acuícola del estado, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, firmó un Convenio Marco de Colaboración con la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART), con sede en La Pesca, municipio de Soto la Marina.

El acuerdo fue autorizado y encabezado por el titular de la dependencia, Antonio Varela Flores, quien destacó la importancia de establecer mecanismos de cooperación interinstitucional que impulsen la innovación, el desarrollo científico y tecnológico, y la sostenibilidad en beneficio de las comunidades pesqueras y acuícolas de Tamaulipas.

Por su parte, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, subsecretario de Pesca y Acuacultura, subrayó el valor estratégico de esta alianza, “en la UTMART apreciamos una gran ventana de oportunidad para que, trabajando en conjunto, logremos que la vocación pesquera y acuícola de Tamaulipas se exprese en concordancia con su potencial, reconocido en reiteradas ocasiones por el Gobierno Federal. Pero sobre todo, que mantenga un cauce de sostenibilidad social, ambiental y económica, con un crecimiento ordenado y duradero.”

El convenio establece las bases de colaboración en diversas materias, entre ellas la académica, científica, tecnológica, administrativa, operativa y cultural, con el objetivo de sustentar el fortalecimiento institucional del sector.

“Con este convenio formalizamos la suma de voluntades para maximizar acciones conjuntas. Siguiendo la instrucción clara del secretario Antonio Varela Flores, trabajaremos de manera coordinada con la UTMART para impulsar proyectos integrales que generen beneficios reales y sostenibles para las comunidades pesqueras y acuícolas de Tamaulipas”, concluyó el subsecretario Montagner Mendoza.

