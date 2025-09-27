Capacita Secretaría General de Gobierno a personal educativo en temas de derechos humanos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 27 de 2025 .- Con el propósito de promover una cultura basada en el respeto, la inclusión y el cumplimiento de la legalidad dentro del sector educativo, la Dirección de Control y Seguimiento de Recomendaciones de Derechos Humanos, perteneciente a la Secretaría General de Gobierno, llevó a cabo una jornada de capacitación en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), dirigida al personal de los centros educativos estatales.

Durante la actividad, se abordaron temas fundamentales como “Derechos Humanos de las Personas con VIH/SIDA” y “Derechos Humanos, Violencia y Acoso Escolar”, ambos de alta sensibilidad social y relevancia en la vida escolar y gubernamental.

En representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez, destacó en su mensaje que el respeto a los derechos humanos ha sido una directriz clara desde el inicio de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya.

“La instrucción del gobernador ha sido puntual: construir un Tamaulipas donde los derechos humanos se respeten, se promuevan y se protejan. Desde la Secretaría General de Gobierno trabajamos de manera permanente con las distintas direcciones e instituciones para garantizar el cumplimiento de estos principios, tanto para los tamaulipecos como para las personas en tránsito por el estado”, señaló.

Asimismo, Beas Gámez recordó que existe una dirección específica encargada de dar seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones emitidas tanto por la Comisión Estatal como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reafirmando el compromiso institucional con la legalidad, la transparencia y la justicia.

El objetivo principal de esta jornada de capacitación fue sensibilizar y preparar a los servidores públicos del sector educativo sobre la forma correcta de actuar en su función diaria, especialmente al atender a personas que viven con VIH/SIDA y en la prevención del acoso escolar.

“La ciudadanía exige respeto, y como autoridad, estamos obligados a garantizar los derechos humanos de todos los sectores de la sociedad, en especial de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”, expresó el subsecretario.

Durante el evento, se hizo entrega de un reconocimiento especial a la ponente Alma Rosa Saldaña Bernal, por su destacada participación y compromiso con la difusión y defensa de los derechos humanos.

En el acto estuvieron presentes Orlando Javier Rosado Barrera, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; José Antonio Leal Cumpeán, director jurídico y de Transparencia de la Secretaría de Educación; Miguel Ángel Doria Ramírez, director de Control y Seguimiento de Recomendaciones; Jorge Humberto Castellanos Medellín, coordinador de Legalidad y Servicios Gubernamentales; Gustavo Guadalupe Leal González, en representación de SIPINNA; Ana Karen Barrientos Lumbreras, directora de Mediación, así como servidores públicos de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.