Avanza Tamaulipas en la armonización legislativa en materia de seguridad pública

Ciudad de México.- Septiembre 27 de 2025.- En seguimiento a los esfuerzos por fortalecer el marco jurídico y operativo del sistema de seguridad pública en Tamaulipas, Willy Zúñiga Castillo sostuvo una reunión de trabajo en la Ciudad de México con el Mtro. Alí López Castellanos, director general de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante el encuentro, se abordaron temas relevantes relacionados con la armonización del marco jurídico estatal con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Como parte de esta coordinación, se recibieron orientaciones específicas para impulsar reformas legislativas en el ámbito estatal. Estas reformas estarán enfocadas en transformar áreas clave con el objetivo de fortalecer los procesos de capacitación, mejorar el seguimiento en la aplicación de los recursos federales y reorganizar la profesionalización de los cuerpos operativos del Sistema de Justicia Penal.

Además, se presentaron las acciones que el Secretariado Ejecutivo llevará a cabo con los alcaldes de los municipios de Tamaulipas. Estas acciones estarán orientadas a la correcta aplicación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), a través de programas de orientación, capacitación y seguimiento.

El funcionario indicó que con este trabajo coordinado entre el Estado y la Federación, Tamaulipas avanza en la consolidación de un sistema de seguridad más eficiente, profesional y alineado a los principios establecidos a nivel nacional, en beneficio de todas y todos los tamaulipecos.