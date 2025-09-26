Tamaulipas cierra participación en boccia y paranatación con 16 medallas en la Paralimpiada Nacional 2025

Aguascalientes, México.- Septiembre 26 de 2025.- La delegación de Tamaulipas concluyó su participación en las disciplinas de boccia y paranatación dentro de la Paralimpiada Nacional 2025, con un total de 16 medallas, consolidando una destacada actuación en este evento deportivo que reunió a las y los mejores atletas adaptados del país.

En paranatación, Tamaulipas alcanzó 13 preseas, resultado del esfuerzo y talento de sus representantes. El reynosense Santiago Fonseca Ramírez fue uno de los grandes protagonistas al sumar cinco medallas en total: un oro, tres platas y un bronce. También brilló Ángel Alejandro Ríos Avilés, de Ciudad Victoria, con un oro, una plata y un bronce; Gabriel Arvizo Camero, de Tampico, aportó una plata y un bronce; mientras que Ian Arvizu Chávez, de Altamira, logró tres preseas de bronce.

En boccia, la delegación tamaulipeca sumó tres medallas más. La dupla integrada por Vianney Victoria Cruz y Pavel Silva se coronó campeona tras vencer a Sonora en una final llena de emoción, obteniendo la medalla de oro. Además, las altamirenses Ashley Naomi Cruz Aguilera y Victoria Cruz Vianey conquistaron dos platas en las categorías BC2 y BC4. Gracias a estos resultados, Tamaulipas se colocó en el tercer lugar general de la competencia de boccia en esta edición de la Paralimpiada Nacional.

El director general del INDE Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, destacó el desempeño de la delegación y aseguró que cada medalla refleja la dedicación y el trabajo de las y los atletas y sus entrenadores.

Asimismo, reconoció el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha instruido brindar todo el respaldo a las y los atletas de Tamaulipas para su preparación y desarrollo deportivo.

“Para nosotros como institución es un orgullo acompañarlos en su camino y ver cómo Tamaulipas sigue consolidándose en el deporte adaptado a nivel nacional”, señaló.

Con este cierre en boccia y paranatación, Tamaulipas finaliza su participación en ambas disciplinas con un total de 16 medallas: tres de oro, siete de plata y seis de bronce, reafirmando su posición como una potencia nacional en el deporte adaptado y mostrando el compromiso del gobierno estatal con el impulso del talento y la inclusión deportiva.