Refuerza Gobierno del Estado coordinación con municipios del sur para fortalecer la seguridad pública

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 26 de 2025.- Como parte de la agenda de fortalecimiento de la política de seguridad pública y la coordinación con los municipios, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, realizó una gira de trabajo en la zona sur del estado.

Durante su visita, sostuvo una reunión en la Presidencia Municipal de Tampico con los alcaldes de Altamira, Armando Martínez Manríquez; Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; y Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya. En el encuentro se abordaron diversos temas prioritarios para la región, destacando el uso estratégico del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

Zúñiga Castillo hizo el llamado a destinar al menos el 20% de dicho recurso a acciones de seguridad pública, contemplando el fortalecimiento de áreas como Protección Civil y Bomberos, así como proyectos enfocados en la prevención de violencias, la policía de proximidad, la justicia cívica y programas que amplíen la cobertura y efectividad de la seguridad en los municipios.

Como parte de su gira, el secretario ejecutivo también realizó una visita de supervisión a los subcentros del C5i en los municipios de El Mante y Tampico, donde sostuvo reuniones con el personal operativo y administrativo. El objetivo fue revisar protocolos, supervisar el funcionamiento de los centros y atender directamente las necesidades identificadas en cada sede.

En Tampico, constató avances en las obras de remodelación que permitirán optimizar los espacios destinados a videovigilancia, despacho y atención de emergencias. Por su parte, en El Mante verificó las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo recientemente realizadas para asegurar la operatividad y eficiencia de las instalaciones.

Por último refirió que que con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de trabajar de manera cercana con los municipios y fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, en beneficio de las y los tamaulipeco