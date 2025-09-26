Orientan a estudiantes de secundaria respecto a la Ley Penal para prevenir infracciones

-Con estas acciones se avanza en la prevención de la violencia

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 26 de 2025.- l ser la educación la base de la prevención, personal del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes del municipio de Altamira impartió una plática informativa a estudiantes de la Escuela Secundaria General Número Dos “Lauro Aguirre” de Tampico con el tema “Las personas adolescentes y la Ley”.

Esta orientación tuvo el objetivo de dar a conocer aspectos fundamentales de la legislación vigente en materia penal, para prevenir infracciones y conocer las posibles sanciones en caso de incurrir en una falta.

Un total de 145 estudiantes del tercer grado atendieron esta plática, exponiendo sus dudas e intercambiando información con el personal de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT).

A través de estas acciones, la SSPT continúa avanzando en la prevención de la violencia y delincuencia en la juventud tamaulipeca y refuerza la proximidad con adolescentes para generar confianza y reestablecer el tejido social.