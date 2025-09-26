Fortalece Secretaría de Recursos Hidráulicos gestión del agua en Río Bravo con la primera sesión del Consejo de Administración

Río Bravo, Tamaulipas.- Septiembre 26 de 2025.- La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, a través del subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores, Víctor Moreno García, presidió la primera reunión ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo.

En este encuentro estuvieron presentes el gerente general del organismo, Edgar Abdiel Peña Serna, y la diputada Francisca Castro Armenta.

Durante la sesión, se llevó a cabo la presentación de las propuestas de los representantes de los sectores social y privado que buscan integrarse al consejo, con el propósito de fortalecer la pluralidad, la participación ciudadana y la colaboración institucional en la toma de decisiones.

Además, se tomó protesta a los representantes de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado como nuevos integrantes del Consejo de Administración, consolidando así la participación de las distintas áreas del gobierno estatal.

Asimismo, se presentó el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2025, junto con el programa anual de adquisiciones, el informe financiero correspondiente al periodo enero-junio de 2025 y las propuestas orientadas a incrementar la eficiencia comercial del organismo.

De igual forma, se presentó el informe semestral del área técnica, que detalla las acciones realizadas en materia de operación, mantenimiento y atención a las necesidades prioritarias de la población riobravense.

En la reunión participaron también el Coordinador Jurídico, Juan Zamarrón López, y el Director General de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas, Juan Enrique Cabrero Ramírez.

Las autoridades señalaron que el Gobierno del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia y el fortalecimiento de los organismos operadores de agua, asegurando un mejor servicio para la población.