Capacita Transparencia para el Pueblo a alcaldes de la zona sur de Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 26 de 2025.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, participa —a través del órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas— en las Jornadas de Profesionalización Municipal en Materia de Rendición de Cuentas.

El órgano desconcentrado, encabezado por Jannia Anabaena Quiñones Barrón, abordó temas como: Comités de Transparencia, recursos de revisión, acceso a la información pública y la competencia de las nueve autoridades garantes creadas tras la reforma constitucional.

Dichos temas fueron expuestos por Gladys Torres Castillo y Horacio Leal Manríquez, jefes de los departamentos de Transparencia, Portales y Capacitación, y de Recursos y Datos Personales, respectivamente.

Entre estas nuevas formas de actuación se incluyen: la presentación de solicitudes de información (con un plazo de 20 días hábiles para su respuesta), sustanciación, recursos de revisión, periodo de alegatos, y resolución o amparo.

En materia anticorrupción, el director del área, Luis Osvaldo Soberón Mejía, habló sobre la importancia de contar en los municipios con un Comité de Ética, y abordó conceptos del marco normativo que, en el servicio público, obligan a cuidar el deber ser y el debido proceso.