Capacita Centro Estatal de Tecnología Educativa proyectos científicos educativos ganadores

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 26 de 2025.- Con el propósito de estimular y formar entre las y los estudiantes tamaulipecos la vocación y práctica en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación, especialistas del Centro Estatal de Tecnología Educativa (CETE) capacitan y asesoran proyectos científicos educativos.

Orlando Daniel Vázquez Berrones, director del CETE, explicó que la finalidad de estas actividades es impulsar la creatividad e inventiva de las alumnas y alumnos tamaulipecos. Ejemplo de ello es la colaboración que tuvieron con algunos estudiantes que participaron en la fase regional del “Certamen Estatal Creatividad e Innovación Tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas 2025”.

Indicó que fueron tres equipos de estudiantes de nivel primaria y secundaria los que se capacitaron con personal del centro para participar en el certamen, obteniendo dos de ellos primeros lugares y su pase a la fase estatal del concurso científico.

Precisó que Iker Rolando Ramírez Aguilar y Jesús Valentín Mora Fuentes, alumnos de la Secundaria General N.° 1, obtuvieron el primer lugar con el proyecto V-PACK; mientras que Mario Alberto Tapia Montelongo, estudiante de la Secundaria General N.° 7, alcanzó el tercer lugar con el proyecto PETCODE, ambos del municipio de Victoria.

Mencionó que los ganadores se hicieron acreedores a una medalla y obtuvieron su pase a la fase estatal del concurso, la cual se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre en el Polyforum de Ciudad Victoria.

Compartió que fueron el ingeniero Alejandro Campillo Quintero, asesor en ambos proyectos, la ingeniera Maxim Sifuentes Rosales y la licenciada Karina Márquez Reyes, auxiliares, todos personal del CETE, quienes participaron en su formación.

“Hay que resaltar el nivel de capacitación que se otorga por parte de este Centro de Tecnología Educativa a las y los estudiantes, promoviendo y fomentando acciones de ciencia, tecnología e innovación en Tamaulipas”, externó.

Destacó que, gracias al respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, en la actualidad la ciencia, la tecnología y la innovación son pilares del sistema educativo estatal, y desde el CETE se trabaja para que todas y todos los estudiantes tamaulipecos tengan acceso a estas herramientas que optimizan el proceso de enseñanza-aprendizaje.