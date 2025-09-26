Estatales

Avanzan acuerdos para fortalecer pesca legal y ordenada en Playa Bagdad 

Matamoros,Tamaulipas.- Septiembre 26 de 2026.-  En el marco de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, en coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), el subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, sostuvo una reunión de trabajo con el objetivo de atender la situación actual en Playa Bagdad y establecer estrategias para desalentar la incursión de pescadores mexicanos en aguas de Estados Unidos.

Durante el encuentro, se expuso que el programa presupuestario de reorganización de la pesca ribereña contempla acciones clave como la actualización del censo de pescadores y la promoción del ordenamiento pesquero. Este programa dará inicio precisamente en la región de Playa Bagdad, como parte prioritaria de su implementación.

Montagner Mendoza dijo que en representación de CONAPESCA, participó Gildardo Rendón López, coordinador de Inspección y Vigilancia en el Estado, quien refrendó el compromiso de trabajo conjunto para reforzar la supervisión y vigilancia en la zona.

Destacó que se lograron dos acuerdos fundamentales: Regularización de matrículas: Las cooperativas pesqueras se comprometieron a iniciar, durante el mes de septiembre, el proceso de regularización de las matrículas de sus embarcaciones. Facilitación normativa: La Subsecretaría de Pesca y Acuacultura gestionará las acciones necesarias para facilitar a los pescadores el cumplimiento de las normas de navegación y seguridad marítima, en coordinación con las autoridades competentes.

En la reunión estuvieron presentes Hugo Abelardo González Salinas y Yonny Daniel Medina Palacios, presidente y secretario, respectivamente, de la Federación de Cooperativas del Norte de Tamaulipas. También asistieron representantes de las cooperativas Rincón de las Flores, Boca Ciega y Tritones de la Playa, todas con operaciones autorizadas en aguas nacionales del Golfo de México.

