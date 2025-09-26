Abren preparatoria vespertina en instalaciones de secundaria en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Septiembre 26 de 2025.- A partir de este ciclo escolar, jóvenes del noroeste del municipio de Nuevo Laredo cuentan con una nueva opción para cursar el nivel medio superior, con la apertura del Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 9/24, que opera en el turno vespertino dentro de la Escuela Secundaria Técnica No. 78, en la colonia Voluntad y Trabajo 3.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación en Tamaulipas, explicó que el proyecto es impulsado por los tres niveles de gobierno y forma parte de un programa nacional de reconversión de escuelas secundarias que tienen libre el turno vespertino o registran baja matrícula, con el fin de ampliar la cobertura educativa y responder a la demanda de espacios para la juventud.

Mencionó que esta estrategia permite aprovechar la infraestructura educativa existente para ofrecer más oportunidades a las y los jóvenes tamaulipecos que se encuentran en la edad de cursar el bachillerato.

Por su parte, César Bolaños Hernández, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) de Nuevo Laredo, resaltó que la Secundaria Técnica 78 es el único plantel en Tamaulipas que fue seleccionado para este innovador esquema de reconversión.

“En la búsqueda de tener más espacios para jóvenes de media superior se implementaron varios programas. Afortunadamente, en Tamaulipas solo se va a convertir una secundaria en preparatoria y está aquí en Nuevo Laredo, lo que representa una gran oportunidad para este municipio”, enfatizó.

Recordó que las clases iniciaron el pasado 8 de septiembre y la matrícula está conformada por jóvenes de la colonia anfitriona y de sectores cercanos, contando actualmente con más de 150 estudiantes que ya forman parte de la primera generación, dando de esta manera un paso más hacia la inclusión educativa en la frontera tamaulipeca.

Valdez García apuntó que estos esfuerzos conjuntos son impulsados por gobernador Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de generar una mayor capacidad para nuevos estudiantes y así fortalecer la Educación Media Superior en Tamaulipas.