Lleva SEBIEN tinacos y programas de Bienestar a la zona sur de Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 26 de 2025.- Con la entrega de 152 tinacos para almacenamiento de agua potable y supervisión de proyectos, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, realizó una gira de trabajo por Altamira y Tampico, como parte de las acciones y programas para el combate a la pobreza establecidos por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Esta gira comenzó la mañana del jueves 25 de septiembre, en el Centro de Bienestar y Paz del municipio de Altamira, donde se hizo la primera entrega de tinacos que provienen de la contribución de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social.

A este lugar acudieron el presidente municipal Armando Martínez Manríquez; la directora regional de SEBIEN, Magdalena Peraza Guerra; el delegado de Altamira-Aldama José Alejandro Castellanos Zárate, así como del Vínculo DIF Ramón Saldívar Ríos y la Yessenia Guadalupe Pérez Pérez, representante de las personas beneficiadas.

En el evento, al que asistieron las y los beneficiarios y sus familias, Casas González hizo extensivo el saludo enviado por el gobernador Américo Villarreal Anaya y agradeció al presidente municipal Armando Martínez, su desempeño en unión y comunicación para el bienestar de los altamirenses.

Destacó que los Programas para el Bienestar se van a mantener por indicación de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, con una línea actual de presupuesto para Tamaulipas de casi 20 mil millones de pesos.

Habló asimismo de la disposición de recursos económicos del programa “Bienestar Solidario” que ofrece ayuda hasta por ocho mil pesos para apoyar a las personas en gastos funerarios.

“La indicación del gobernador siempre ha sido la de que atendamos a las familias que lo necesitan”, dijo Casas González, para luego agradecer a las y los gestores sociales por su trabajo en territorio en el que se refleja la cultura de unión y de paz.

Destacó que la parte más sensible y cálida de este equipo de trabajo es la representada por el DIF Estatal cuya visión noble y amorosa se manifiesta todos los días en acciones sociales para aumentar el bienestar de las familias tamaulipecas.

Concluido este evento, los presentes se trasladaron a la colonia Roger Gómez donde se realizó una jornada de limpieza y se supervisaron las actividades del proyecto “Empleando tu Bienestar”.

Más tarde, en el Centro de Bienestar y Paz del municipio de Tampico y contando con la presencia de la presidenta municipal de ese puerto Mónica Villarreal Anaya quien dio un mensaje de bienvenida, se hizo entrega de 76 tinacos que fueron gestionados ante la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social.

Dicho recurso fue agradecido en palabras de Érika Deyanira Bolado Nigochi, en representación de las y los beneficiarios.

Ante ellos y las autoridades presentes, la secretaria de SEBIEN, Silvia Casas González, pronunció un mensaje en el que aseguró, “Siempre vamos a estar bien con este gobierno de la transformación, porque estamos trabajando como un equipo por el bienestar de las y los tamaulipecos”.

Citó que este trabajo en conjunto está alineado a los programas sociales que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mismos que están garantizados para las y los mexicanos que los necesiten.

“Estamos trabajando alineados con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con mucho orgullo de este hecho histórico en nuestro país, de contar por primera vez con una mujer en la Presidencia de México”, subrayó Casas González

Luego de agradecer el recibimiento de los tampiqueños y de su presidenta municipal, destacó la labor que realiza la presidenta del DIF en el Estado, la doctora María Santiago de Villarreal, quien a través de los Mensajeros de Paz lleva a poyos a los más necesitados con ese cariño, sensibilidad y humanismo que la caracteriza