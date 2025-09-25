Por: Ana Luisa García G.

No es fácil traer agua del Pánuco a Tamaulipas: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió durante “La Mañanera” de este jueves, al “viejo proyecto” (así lo mencionó) de llevar agua del rio Pánuco hasta la zona sur de Tamaulipas, lo cual costaría alrededor de 120 mil millones de pesos, y luego dijo que “no es tan trivial” el tema. Asimismo, hizo alusión a revisar el impacto ambiental que estas acciones tendrían.

La narrativa presidencial, nos indica que no es tan fácil llevar a cabo esta obra que tiene más de 40 años “empolvada” en un archivo. Luego dijo la jefa de la Nación, que deberán buscarse otras opciones para resolver de alguna manera la demanda del vital líquido.

Lo más probable es que no exista otra manera, por lo menos más económica. Hasta ahora es una necesidad no urgente, y por eso ha sido aplazada, y así permanecerá hasta que, llegado el límite, no pueda pausarse más la ejecución del proyecto, y en esas condiciones, quizá se logre acceder al financiamiento de organismos internacionales, por el valor humano que encierra el abasto de ese líquido para consumo de las personas.

CHAYÁN PUSO DE CABEZA A TAMPICO. – Su presentación este jueves 25, propició que sus fans hasta 24 horas antes del inicio del espectáculo, hicieran fila, llevaron sillas, alimentos y todo lo necesario para permanecer cuidando su oportunidad de acceso a una mejor ubicación en el Estadio Tamaulipas, donde las vías de acceso prácticamente fueron bloqueadas.

La parte positiva de estas aglomeraciones, es que se generó una derrama económica importante en el comercio, restaurantes y hoteles, por los fans que vinieron con antelación, procedentes del norte de Veracruz y otros puntos de Tamaulipas.