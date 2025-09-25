Parque Tamatán se renueva;  más espacios, fuente interactiva y zona para mascotas

–Cientos de personas acuden al lugar y disfrutan de la convivencia familiar en la capital de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 25 de 2025.- La Comisión de Parques y Biodiversidad invita a descubrir la magia del Parque Recreativo Tamatán, en la capital de Tamaulipas, donde pueden disfrutar desde emocionantes paseos en lanchitas hasta refrescarse en la fuente de pies descalzos. Es un espacio para vivir momentos llenos de diversión en compañía de amigos y familiares.

Eduardo Rocha Orozco, Vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT), destacó que la entrada al parque es gratuita y se permite el acceso con alimentos, postres y otros productos.

El funcionario estatal señaló: “Se pueden hacer pícnics, andar en bicicleta, correr, jugar fútbol, disfrutar de juegos tradicionales, realizar festejos y aprovechar los juegos que ya existen en el lugar”.

La fuente interactiva, cuya altura del agua alcanza hasta dos metros, es una de las áreas más concurridas por niñas, niños y adultos, quienes se divierten y se refrescan, agregó.

En los últimos años, se ha trabajado en la integración de nuevos atractivos —algunos ya en funcionamiento y otros en proceso— como un espacio dedicado a las mascotas, con el objetivo de ofrecer más opciones de esparcimiento a las familias tamaulipecas.

Este recinto, bajo el resguardo de la Comisión de Parques, también es sede de eventos como La Magia de la Navidad, El Día del Amor y la Amistad, entre otros festejos que buscan fortalecer los lazos familiares y de amistad, concluyó Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas.